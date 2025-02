Esto se sabe de enfrentamientos que mencionó Francia Márquez en consejo de ministros

Vicepresidenta reclama a Petro por crisis de seguridad y orden público en el Cauca y el resto del país. Foto: EFE - Presidencia de Colombia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Durante el consejo de ministros del pasado 4 de febrero, que se extendió por cerca de seis horas en trasmisión televisiva, la vicepresidenta Francia Márquez expresó su preocupación por la grave situación de orden público que atraviesa el departamento del Cauca y que se ha agudizado durante las últimas semanas. Atentados, explosivos, desplazamientos, tomas militares y un largo etcétera de hechos violentos hacen parte de la lista.

En su intervención, la vicepresidenta hizo referencia a los más recientes ataques armados ocurridos en su departamento y que tienen atemorizada a su familia, igual que al resto de la población. “Ayer mis tías estaban en medio del conflicto armado, debajo de una cama, llamándome y diciéndome, ‘¡Francia, qué hacemos? Nos van a matar aquí’. Eso me duele, presidente, y lo digo de cara al país”, señaló Márquez.

Tras la declaración de la vicepresidenta, se supo por parte de las Fuerzas Militares que en la tarde del 3 de febrero tropas del Batallón de Alta Montaña Número 4 del Ejército sostuvieron combates contra integrantes del Frente Manuel Vásquez Castaño del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Los hechos se dieron en la vereda La Pedregosa, zona rural del municipio de Mercaderes (Cauca).

Lea también: MinDefensa dijo que faltó articulación del Gobierno para la toma del Plateado

La Vigésima Novena Brigada y la Tercera División del Ejército también informaron que luego de los enfrentamientos, el ELN activó un campo minado en el que cayeron un suboficial y dos soldados. Los militares heridos fueron trasladados de inmediato hacia la ciudad de Popayán, para recibir atención médica especializada.

Las autoridades confirmaron que en el ataque no hubo civiles heridos ni víctimas mortales. “La rápida reacción de las tropas permitió asegurar el sector y proteger la integridad de la población afectada por el accionar terrorista de esta estructura residual”, informó el Ejército a través de un comunicado.

Contenido relacionado: El pedido de Minjusticia a Petro en Consejo: “Hay que replantear política de paz”

Reclamo de paz y seguridad

La vicepresidenta Francia Márquez le reprochó al presidente Petro las graves condiciones de seguridad en distintos sitios del país, pese a que una de las principales banderas de su campaña política y su gobierno ha sido el proyecto de la paz total.

“Algo que me duele, presidente, es que mi gente me diga que estaba mejor antes que yo llegara a ser parte de este Gobierno”, dijo Márquez. Cuestionó al presidente Petro sobre las acciones concretas en las que se tendrían que manifestar los resultados de su política de paz. “La gente está sometida a una situación humanitaria terrible, no solo en el Pacífico, sino en otros territorios”, agregó la también ministra de la Igualdad.

Agregó que desde que está en el Gobierno, ella y su familia han sido víctimas de al menos tres atentados sobre los cuales aún las autoridades no han entregado detalles de las investigaciones.

Le puede interesar: “Dónde están las acciones contra el ELN”: Petro pidió sacar a ese grupo del Catatumbo

Sus declaraciones en medio del consejo de ministros se dan al tiempo que el departamento del Cauca vive una importante escalada de violencia, incluso tras el inicio de la Operación Perseo en el corregimiento de El Plateado, jurisdicción del municipio de Argelia, en el mismo departamento.

Casi un mes después del inicio de la Operación Perseo, el 8 de noviembre de 2024, una motocicleta bomba estalló en El Plateado y cobró la vida de un soldado. Otro artefacto similar fue detonado el pasado 23 de enero en el municipio de Argelia, dejando un saldo de tres civiles y dos militares heridos.

Luego, el 27 del mismo mes, las autoridades confirmaron la muerte de Óscar Eduardo Sandoval, conocido como alias El Mocho o Andrés Patiño, líder de las disidencias de las Farc en el corregimiento de El Plateado.

Lea: Así está El Plateado (Cauca) tras un mes de la Operación Perseo

El hombre se movilizaba en un vehículo cargado con explosivos, junto a otro líder del Bloque Occidental Jacobo Arenas, conocido como alias Paisa Marrano, y dos integrantes más de esa estructura armada. El objetivo era detonar la carga explosiva contra el batallón militar de El Estrecho, en zona rural del municipio de Patía, pero esta explotó accidentalmente en el trayecto.

En la madrugada del día siguiente un carro bomba ubicado en el casco urbano de El Plateado explotó mientas la comunidad celebraba el cierre de sus fiestas locales. Al menos seis personas resultaron heridas y 15 viviendas tuvieron daños graves por el impacto de la detonación.

La situación se recrudeció en la mañana del 30 de enero, cuando se presentaron enfrentamientos entre disidencias de las Farc y tropas del Ejército Nacional.

Contenido relacionado: Esto se sabe del ataque con explosivos en el que murieron dos civiles en el Cauca

En la tarde de ese día, mientras funcionarios de la Defensoría del Pueblo, la personería y la administración municipal de Argelia adelantaban un censo de las personas afectadas por la explosión del carro bomba en la madrugada del martes, las disidencias lanzaron explosivos con drones sobre el parque de El Plateado. En el hecho murieron dos civiles, las víctimas mortales más recientes de una escalada violenta que continúa.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.