El pedido de Minjusticia a Petro en Consejo: “Hay que replantear política de paz”

El inédito Consejo de Ministros que el martes protagonizó el Gobierno de Gustavo Petro no solo tuvo regaños por parte del mandatario a su gabinete y acusaciones entre varios de los asistentes, sino también pedidos por parte de los ministros.

Una de esas peticiones vino por cuenta de la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, quien le pidió al presidente “replantear la política” de paz total que lleva el Gobierno Petro.

“Yo creo que podemos lograr la carretera, podemos lograr el acueducto, podemos lograr el compromiso que contaba Gustavo Bolívar, pero hay un tema que se lo claman desde todas las regiones y yo se lo he dicho personalmente y se lo vuelvo a decir: la población hoy está sintiéndose en una inseguridad permanente bajo el fuego de grupos que no entienden, algunos, la bondad del proceso de paz y otros se aprovechan de esa bondad del proceso de paz”, dijo la ministra Buitrago.

La titular de la cartera de Justicia agregó que si hay un compromiso con la vida, como lo ha dicho tantas veces el presidente Petro, se debe escuchar a las comunidades y replantear esa política. “Nosotros como ministros podemos hacer todo lo que queramos, pero cuando estamos viendo la situación de las poblaciones, que nos han dicho en la comisión de garantías y en las diferentes mesas que nos hemos sentado con la vicepresidenta y con los otros ministros, sobre la interposición entre grupos armados, creo que ese tema significa también decirle que hay que replantear ciertos aspectos”, afirmó Buitrago.

Para la ministra, ese replanteamiento no significa dejar de creer en una política de paz. “Es muy difícil y eso hay que reconocerlo, manejar una política de paz en medio de una guerra que existe en Colombia desde hace más de 70 años. Es admirable tratar de sostener una relación de mesa con un conflicto histórico, pero también hay un punto en donde no hay inflexión. Perdón presidente, pero hay gente que solo le interesa y le hablo en términos económicos la oferta y la demanda. Esos grupos en particular de oferta y demanda tienen un negocio transnacional”, agregó.

La ministra también afirmó que es el “momento de reconducir al tema” y dijo que varios funcionarios adscritos a su ministerio han tenido que salir de las regiones por cuenta de la violencia.

“La gente está clamando que entendamos también que ellos están siendo objeto de utilización. Yo tengo hoy notarios que han salido de la región amenazados y que son notarios que prestaban un servicio público vital. Tengo jueces que han sido amenazados, tengo fiscales y tengo una cantidad de personas que digamos tienen relación con mi ministerio. Yo quisiera poderle decir al país cómo solucionar este tema y ahí encuentro una sin salida en muchos casos porque yo como Ministra de Justicia tengo unas capacidades y unas competencias”, apuntó.

El fracaso de la toma de El Plateado y los otros temas del Consejo de Ministros

A finales del mes pasado se cumplieron los 100 días desde que el 12 de octubre de 2024 más de 1.200 uniformados del Ejército llegaron a las 4:00 de la mañana hasta El Plateado, en Argelia (Cauca), para tomar el control del corregimiento que se había convertido en el fortín de la disidencia Estado Mayor Central, comandada por Iván Mordisco, que no tiene una mesa de paz con el Gobierno.

Ese tema fue tocado el martes por el ministro de Defensa, Iván Velásquez, durante el consejo en el que admitió que no es posible quedarse de forma indefinida en esa región, en tanto no haya una presencia real del Gobierno, que permita recuperar la confianza en la institucionalidad.

“No se ha entrado a El Plateado porque no ha habido una decisión articulada del Gobierno”, dijo el ministro Velásquez.

Y agregó: “En una ocasión Laura Sarabia, que era del Dapre, estuvo tratando de articular; se señaló entonces que Felipe Tascón debía ser quien coordinara, no se logró la coordinación. Después buscamos que Planeación hiciera la coordinación, no se ha logrado”, dijo Velásquez.

El presidente Petro le respondió que “no se puede esperar un plan” en el que se articule todo el Gobierno Nacional.

Colombia+20 hizo un balance cuando se cumplieron los 100 días de la toma de El Plateado. De acuerdo con lo entregado por distintas entidades, el resultado fue agridulce, pues mientras que el Gobierno avanzó en algunas de sus promesas, los grupos armados reconfiguran su violencia en inmediaciones al casco urbano del corregimiento.

Por ahora, el Gobierno Nacional sí ha logrado cumplir el objetivo de mantener a sus tropas, pero solo en la cabecera municipal del corregimiento. La zona rural sigue copada de disidentes e incluso de miembros de otros grupos armados.

Sin embargo, los pobladores denuncian que la violencia se ha reconfigurado en las veredas aledañas y que los grupos armados, especialmente la disidencia de las FARC, se han asentado en nuevos territorios, causando afectaciones a más comunidades como el reclutamiento forzado y el cobro de extorsiones.

