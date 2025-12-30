Esto se sabe del accidente en Antioquia en el que murió un militar y dos resultaron heridos

El Ejército ordenó el envío de una comisión de inspección al departamento de Antioquia para que investigue lo sucedido. / Imagen de referencia. Foto: EFE - ERNESTO GUZMAN JR

Un nuevo accidente dentro de las Fuerzas Militares se registró en el departamento de Antioquia, donde un soldado murió y otros dos resultaron heridos, por lo que, según se sabe hasta el momento, habría sido la activación por error de una pieza de artillería. El hecho ocurrió el 29 de diciembre, en el sector de Llanos de Cuivá, zona rural de Yarumal (Antioquia).

Según la información entregada por las autoridades, hombres del Batallón de Artillería de Campaña Número 10, que hace parte de la Primera División del Ejército, estaban apoyando operaciones adelantadas por hombres de la Séptima División. Los uniformados estaban manipulando un arma del Batallón de Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento, cuando ocurrió el hecho.

“Durante el desarrollo de esta actividad se habría presentado una falla en la pieza, dejando como consecuencia un accidente, que provocó heridas a tres de nuestros uniformados”, indicó el Ejército por medio de un comunicado. De inmediato, los uniformados fueron llevados al hospital local de Yarumal, para recibir la atención médica primaria.

Pese a la acción de las autoridades, uno de los uniformados heridos llegó sin signos vitales al centro médico: el soldado profesional Edgar Andrés Camargo Iguarán. Los otros dos militares, cuya identidad aún no se conoce, fueron trasladados hasta el municipio de Rionegro, con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, para recibir atención médica especializada.

El Ejército explicó también que de inmediato se trasladó a una comisión de inspección de la institución hasta el municipio de Yarumal, para que adelante las investigaciones del caso y poder determinar con certeza qué fue lo que sucedió. Además, activaron un protocolo de acompañamiento psicosocial para apoyar a las familias de los uniformados implicados en el accidente.

Este hecho se presenta al cierre de un año en el que en varias ocasiones hubo accidentes de distinta naturaleza que cobraron la vida de uniformados en el país. En marzo de este año, la activación de una granada en el batallón del municipio de El Charco (Nariño) dejó un oficial muerto, el teniente Mario Germán González, y otros seis militares resultaron gravemente heridos.

Aunque inicialmente la versión del Ejército indicaba que se habría tratado de un accidente, luego se supo que uno de los suboficiales presuntamente implicados en el hecho habría manifestado su intención de retirarse de la institución, antes de activar la granada con la que causó la muerte del teniente y dejó gravemente heridos a seis de sus compañeros.

En 2025 también hubo accidentes en actividades de entrenamiento, como el ocurrido el 14 de julio en la base militar de Tolemaida, en Nilo (Cundinamarca). Los subtenientes Jhonatan Cortés Salamanca, Nicolás Chaparro Guillén y Elián Sebastián Beltrán Vanegas, que hacían parte del curso de lanceros número 513, tuvieron un accidente en el río Magdalena.

Los uniformados estaban en medio de un entrenamiento, junto a otros ocho soldados. “Efectuaban el acondicionamiento de las balsas improvisadas para movimiento táctico en afluente, sobre el río Magdalena, en el sector conocido como Isla del Sol”, señaló la institución en su momento. Fueron reportados como desaparecidos, pero luego se hallaron sus cuerpos sin vida.

