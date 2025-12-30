Jueza de Barranquilla dejó en libertad condicional a alias “Gatico”, el hijo de Enilce López

La jueza Carmen Luisa Terán Suárez argumentó que alias “Gatico” ha cumplido 231 meses y 27 días de su condena, superando la pena originalmente impuesta de 210 meses y 18 días. Foto: El Espectador - David Campuzano

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En la mañana de este 30 de diciembre se dio a conocer una decisión de la jueza sexta de ejecución de penas de Barranquilla, Carmen Luisa Terán Suárez, quien concedió la libertad condicional a Jorge Luis Alfonso López, conocido como alias “Gatico” e hijo de la fallecida Enilce López, alias “La Gata”. El hombre llevaba 19 años en prisión, pagando una condena por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir.

La jueza, quien también está al frente de otros fallos y procesos controversiales, como el del empresario Carlos Mattos, condenado por corrupción y a quien le permitió continuar cumpliendo su pena desde su domicilio, ordenó notificar al Inpec sobre la libertad condicional de alias “Gatico” y de enviar una copia de la orden a la cárcel El Bosque, de Barranquilla, donde permanecía recluido.

Lea: Los detalles de la extradición de alias “Mono Gerley” y el choque entre Fiscalía y Petro

¿Por qué quedó en libertad?

La jueza Terán Suárez argumentó en su decisión que alias “Gatico” ya ha pagado 231 meses y 27 (19 años) días de su condena en prisión, superando la pena impuesta de 210 meses y 18 días. El hombre, quien fue alcalde de Magangué (Bolívar), fue condenado en 2014 como el responsable de ordenar del homicidio del periodista Jorge Enrique Prins, crimen ocurrido el 19 de febrero de 2005.

Para esa condena fueron claves los testimonios del exparamilitar Nevis Consuelo Caballero, quien en sus declaraciones ante la justicia señaló que alias “Gatico” había acordado con paramilitares del departamento de Bolívar el asesinato del periodista. Esto, debido a las continuas presiones y denuncias de Jorge Enrique Prins por el presunto mal manejo de recursos por parte del entonces alcalde de Magangué.

Le puede interesar: Mindefensa presento oficialmente a la nueva cúpula militar de Colombia: esto dijeron

En el fallo de la jueza Terán también se menciona la reparación por el asesinato del periodista. Según indicó la togada, aún no se conocen ni se han presentado los herederos de Prins, por lo que ordenó iniciar un proceso de emplazamiento, es decir, un llamado público para que posibles familiares o herederos se presenten ante la justicia y reclamen sus derechos.

En 2021, alias “Gatico” había recibido el beneficio de casa por cárcel, otorgado por el juez quinto de Ejecución de Penas de Barranquilla, Orlando José Petro Vanderbilt. Asimismo, en febrero de 2023, el mismo juez levantó esta restricción para que el hombre pudiera movilizarse por el país como gestor de paz, en medio de los acercamientos de varios grupos criminales con el Gobierno de Gustavo Petro. Sin embargo, pocos días después, el togado reversó la decisión inicial.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.