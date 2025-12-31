Estos fueron los golpes de la fuerza pública que debilitaron disidencias y cárteles en 2025. Foto: Ejército Nacional

Para cerrar el 2025, el Ministerio de Defensa entregó un balance en términos operacionales contra estructuras criminales en el país. La ofensiva impactó directamente a disidencias, carteles y economías ilícitas. Así lo informó esa cartera a través de un reciente comunicado.

Uno de los principales grupos armados ilegales más impactado fue la disidencia de alias “Iván Mordisco”, conocida como Estado Mayor Central (EMC), en territorios como Cauca. Las acciones reportaron la muerte de seis de los siete cabecillas de ese grupo armado y la afectación de más de 200 integrantes clave en Guaviare, lo que redujo significativamente su capacidad de daño contra la población civil.

A esa ofensiva se le suman 25 operaciones contra el Clan del Golfo que provocaron la muerte de miembros de ese grupo armado responsables de homicidios, extorsión y control de economías ilícitas en Antioquia, Huila, Caquetá, Norte de Santander y Cauca.

“No hay lugar donde el Estado no pueda llegar para proteger a cada colombiano y para neutralizar la amenaza. No hay lugar donde puedan esconderse. Quienes asesinan a Colombia desplazan o reclutan criminalmente a nuestros menores”, señaló el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

Además de los avances en materia ofensiva, la cartera también destacó la lucha contra el crimen trasnacional. En un trabajo coordinado con autoridades de Estados Unidos y Chile permitió debilitar estructuralmente al Cártel del Tren de Aragua. Se capturaron 17 cabecillas, cinco de ellos con circular roja de Interpol. También se logró la captura de alias “Fede”, cabecilla de la organización criminal ecuatoriana “Los Choneros”.

Golpe al narcotráfico y protección de la democracia

Se incautaron cerca de 1.000 toneladas de cocaína, es decir que dejaron de llegar 12 mil millones de dosis a las calles. “Este esfuerzo incluyó la destrucción constante de infraestructura para la producción de estupefacientes y que cerca del 60 % de las incautaciones se logró gracias al fortalecimiento de las capacidades de inteligencia”, explicó el ministro Sánchez.

A la par, las operaciones se articularon con la protección de la democracia, de cara al proceso electoral del 2026, mediante la puesta en marcha del Centro Integrado de Información de Inteligencia para la Seguridad Electoral (CIE3), con una focalización de municipios y zonas priorizadas. Este trabajo involucró a más de 800 delegados regionales y locales de 15 entidades del Estado, orientados a anticipar amenazas y garantizar el ejercicio libre y seguro del derecho al voto.

“Seguimos firmes, con autoridad legítima, con presencia real del Estado y con un compromiso inquebrantable con Colombia”, concluyó el ministro.

