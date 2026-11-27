Una acción terrorista que habría puesto en riesgo a la población civil y a la Fuerza Pública fue frustrada por tropas del Ejército Nacional en Puerto Gaitán, Meta. Este diario conoció de primera mano las imágenes de los explosivos al interior del vehículo. Sobre una rampa de lanzamiento hecha de arena se observan doce cilindros conectados por un cable blanco. En el lugar fue neutralizado el automotor y dos personas fueron capturadas en flagrancia. La operación se dio tras labores de inteligencia militar y el apoyo de la Policía.

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Estos son los explosivos que serían utilizados para atentado en Meta, frustrado por Ejército

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Todo ocurrió en el kilómetro 16 de la vía hacia Puerto Gaitán, donde militares de la Cuarta División, a través de la Séptima Brigada y el Batallón de Artillería de Campaña 7, interceptaron el automotor. Las primeras verificaciones y la información suministrada por el conductor, confirmaron que el vehículo se encontraba acondicionado con rampas de lanzamiento y explosivos, presuntamente para cometer un atentado terrorista. El Ejército sostuvo que el material habría puesto en grave peligro la vida de los habitantes, la infraestructura de la zona y la de los uniformados.

Sobre una rampa de lanzamiento hecha de arena se observan doce cilindros conectados por un cable blanco. En el lugar fue neutralizado el automotor y dos personas fueron capturadas en flagrancia. Foto: Ejército

Los dos capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, que adelantarán los procesos judiciales correspondientes. Hasta el momento, las autoridades no han señalado si los hombres pertenecerían a algún grupo armado, aunque en la región operan estructuras ilegales que se disputan el control del territorio. Entre estas se encuentran el Bloque Meta del Clan del Golfo y las disidencias de la Segunda Marquetalia y del Estado Mayor Central, al mando de alias “Iván Mordisco”.

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A este último grupo armado, las autoridades atribuyen el atentado terrorista en Villavicencio (Meta). El pasado 23 de noviembre, un carro bomba cargado con 500 kg de explosivos fue activado en la plaza central de la ciudad y destruyó el 60 % de las instalaciones de la Gobernación del Meta. Además, generó afectaciones en la Catedral, la Lotería del Meta, el Banco de la República y más de 85 inmuebles. La Secretaría de Salud del Meta informó que 24 personas resultaron heridas, entre ellas cinco vigilantes y una menor de nueve años.

En el kilómetro 16 de la vía hacia Puerto Gaitán, militares de la Cuarta División, a través de la Séptima Brigada y el Batallón de Artillería de Campaña 7, interceptaron el automotor caragado con explosivos. Foto: Ejército

Sobre esta acción militar que permitió frustrar otro posible atentado, las autoridades señalaron que “constituye un importante golpe preventivo contra las intenciones criminales de los grupos armados organizados que buscan sembrar terror y alterar la tranquilidad de los habitantes del departamento del Meta”. Además de neutralizar el automotor, las autoridades incautaron una motocicleta.

La Cuarta División y la Séptima Brigada hicieron un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier situación sospechosa a través de las líneas habilitadas: “La colaboración de la comunidad es fundamental para anticipar amenazas, prevenir hechos violentos y proteger la vida y la tranquilidad de todos los colombianos”.

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