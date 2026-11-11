De acuerdo con el general Soto Sánchez, las nuevas asignaciones de la estructura organizacional de la Institución están alineadas con las políticas del Gobierno de Aberlardo de la Espriella.

El comandante del Ejército Nacional, el general José Bertulfo Soto Sánchez, anunció el primer gran revolcón al interior de la institución. Se trata de 22 cambios y traslados de altos oficiales, entre generales y coroneles, que asumirán el liderazgo de puestos estratégicos para desarrollar las operaciones contra grupos armados en el país.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Estos son los nuevos cambios en los comandos del Ejército tras revolcón en la institución

En el marco de estos cambios, el pasado 9 de noviembre el jefe de Estado ordenó el primer remezón en la cúpula del Ejército, que contempla la salida de tres generales en medio de la escalada de violencia y los ataques de grupos armados contra la Fuerza Pública y la población civil en Arauca y Nariño. La decisión cobija a los comandantes de la Octava División, general Gerardo Ortiz Ramírez; de la Brigada 18, general Jorge Mario Aguirre Martínez, y de la Brigada 23, general Milton César Escobar Gallego.

La salida de los generales Ortiz Ramírez y Aguirre Martínez estaría relacionada con el secuestro de la subteniente del Ejército María Camila Pantoja, quien fue retenida por integrantes del Eln en Arauca. Por su parte, el general Escobar Gallego sería llamado a calificar servicios debido a los bajos resultados de las operaciones militares en Nariño.

La decisión también llama la atención porque el general Gerardo Ortiz Ramírez tenía previsto recibir su ascenso en diciembre de este año, según se estableció semanas atrás en un decreto expedido por el Ministerio de Defensa.

Frente a estos nuevos cambios, el comandante del Ejército sostuvo que “esta estructuración institucional tiene como finalidad fortalecer las capacidades operacionales y estratégicas del Ejército Nacional, garantizando el desarrollo de su misión constitucional y su responsabilidad de salvaguardar la soberanía, la independencia, la integridad territorial y la protección de todos los colombianos”.

Estos son lo cambios:

El brigadier general Edilberto Cortes Moncada, asumirá como Jefe de Estado Mayor de Operaciones. El oficial era el Jefe Estado Mayor Generador de Fuerza con funciones y atribuciones de mando y administrativas de Segundo Comandante.

El brigadier general Carlos Alberto Padilla Cepeda será comisionado al exterior.

El brigadier general Eduardo Alberto Arias Rojas asumirá como jefe de la Jefatura de Estado Mayor Generador de Fuerza. Este oficial se desempeñaba como comandante de la Septima División del Ejército, encargada de la seguridad y las operaciones militares en el noroccidente del país.

El brigadier general William Fernando Caicedo Benavides pasó de comandar la Décima Tercera Brigada del Ejército Nacional a asumir el mando de la Octava División.

El brigadier general Carlos Eduardo Caycedo Bocanegra, quien era comandante de la Cuarta Brigada del Ejército, será el comandante de la Séptima División.

El brigadier general Javier Humberto Combita Guzmán asumirá como comandante de la Segunda Brigada. El oficial hasta hoy era comandante del Comando de Ingenieros del Ejército Nacional de Colombia.

El brigadier general William Roberto Medina Díaz asumirá como jefe del Departamento de Inteligencia y Contrainteligencia.

El coronel Manuel Enrique Zafra Mejía asumirá como comandante de la Vigésima Séptima Brigada.

El coronel Leonardo Mauricio Bastos Martínez será agregado al Comando General de las Fuerzas Militares.

El coronel Jairo Antonio Castillo Colorado asumirá como comandante de la Novena Brigada.

El coronel Johny Hernando Bautista Beltrán asumirá como jefe del Departamento de Planeación.

El coronel Alex Guillermo Tarazona Zambrano asumirá como comandante del Centro Nacional de Entrenamiento.

El coronel Juan Gabriel Giraldo Castañeda asumirá como comandante de la Décima Tercera Brigada.

El coronel Jorge Adrián Guerra Rivas asumirá como jefe de la Jefatura de Estado Mayor de Inteligencia.

El coronel Carlos Andrés Rodríguez Martínez asumirá como jefe de Estado Mayor de la División de Aviación Asalto Aéreo.

El coronel Wilson Miguel Zarabanda Fuentes asumirá como comandante de la Cuarta Brigada.

El coronel Carlos Arturo Hincapié Medina asumirá como comandante de la Fuerza de Tarea Hércules.

El coronel Douglas Saavedra Hernández asumirá como comandante de la Décima Octava Brigada.

El coronel Juan Fernando Carmona Cardona asumirá como comandante del Comando de Ingenieros.

El coronel Carlos Eduardo Luque Ochoa asumirá como director de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova.

El coronel Geovanni Andrés Cortes Molina asumirá como comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano.

El coronel Farid Felipe Fonseca Bahamón asumirá como comandante de la Vigésima Segunda Brigada de Selva.

El coronel José Benedicto Solano Vargas asumirá como director de la Dirección de Sanidad.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.