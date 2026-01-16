Estos son los nombres de los nuevos comandantes de direcciones y unidades de Policía en 2026

Al ser este 2026 un año electoral, la institución también definió las prioridades de seguridad para la protección de candidatos. Foto: Mauricio Alvarado - Mauricio Alvarado Lozada

La Policía Nacional oficializó una serie de ajustes en los mandos de direcciones, regiones, policías metropolitanas y departamentos, en el marco del Primer Encuentro de Comandantes que reunió a cerca de 230 oficiales en Bogotá.

Durante la jornada, el director de la institución, el general William Rincón, destacó los resultados operativos alcanzados en 2025, entre los que se destacan la incautación de más de 850 toneladas de estupefacientes, la destrucción de más de 3.100 laboratorios de procesamiento de drogas y la reducción de delitos como el feminicidio y el hurto en sus distintas modalidades.

Al ser este 2026 un año electoral, la institución también definió las prioridades de seguridad para la protección de candidatos y el normal desarrollo de los procesos electorales previstos para los meses de marzo y mayo.

La hoja de ruta institucional estará centrada en la contención de delitos priorizados, como el narcotráfico, el homicidio y la extorsión, a través de una intervención policial articulada con las autoridades gubernamentales, así como el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación criminal.

Esta es la línea de mandos de la Policía en 2026

Director General: General William Oswaldo Rincón Zambrano

Subdirector General: Mayor General Arnulfo Rosemberg Novoa Piñeros

Unidad Nacional Policial para la Edificación de la Paz (UNIPEP): Brigadier General Sandra Patricia Pinzón Camargo

Inspector General: Brigadier General Hernán Alonso Meneses Gelves

Jefe Nacional del Servicio de Policía (JESEP): Brigadier General Wharlinton Iván Gualdrón Gualdrón

Dirección Logística y Financiera (DILOF): Brigadier General Herbert Benavidez Valderrama

Región N.º 4 de Policía: Brigadier General Henry Yesid Bello Cubides

Policía Metropolitana de Bogotá: Brigadier General Giovanni Cristancho Zambrano

Policía Metropolitana de Bucaramanga y Región N.º 5 (E): Brigadier General William Quintero Salazar

Dirección de Carabineros y Seguridad Rural (DICAR): Brigadier General Carlos Germán Oviedo Lamprea

Policía Metropolitana de Cartagena y Región N.º 8 (E): Brigadier General Gelver Yesid Peña Araque

Dirección de Educación Policial (DIEPO): Brigadier General Yurian Jeannette Romero Murte

Dirección de Bienestar Social y Familia (DIBIE): Brigadier General Claudia Susana Blanco Romero

Policía Metropolitana de Cali: Brigadier General Edwin Masleider Urrego Pedraza

Dirección de Talento Humano (DITAH): Brigadier General Andrés Fernando Serna Bustamante

Dirección de Protección y Servicios Especiales (DIPRO): Brigadier General Óscar Mauricio Rico Guzmán

Policía Metropolitana de Barranquilla: Brigadier General Miguel Andrés Camelo Sánchez

Unidades nacionales:

Dirección de Incorporación (DINCO): Coronel Luis Carlos Romero Galvis

Dirección de Infraestructura (DIFRA): Coronel Amaury Lynsay Aguilera López

Dirección de Tránsito y Transportes (DITRA): Coronel Jair Alonso Parra Archila

Unidades departamentales y metropolitanas:

Policía Metropolitana de Pereira: Coronel Oscar Leonel Ocha Sánchez

Policía Metropolitana de Villavicencio: Coronel Elkin Jesús Corredor Rueda

Policía Metropolitana de Ibagué: Coronel Édgar Fernando López González

Departamento de Policía Huila: Coronel Javier Alberto Duarte Reyes

Departamento de Policía Tolima: Coronel John Anderson Vargas Izao

Departamento de Policía La Sabana: Coronel Édgar Bernardo Moreno Ossa

Departamento de Policía Meta: Coronel Nelson Eduardo Zambrano Esguerra

Departamento de Policía Bolívar: Coronel Diego Fernando Pinzón Poveda

Departamento de Policía Magdalena: Coronel Alexander Martín Eljadue

Departamento de Policía Quindío: Coronel Carlos Mario Bustamante Bermúdez

Departamento de Policía Atlántico: Coronel Eddy Javier Sánchez Sandoval

Departamento de Policía La Guajira: Coronel Salomón Bello Reyes

Departamento de Policía Córdoba: Coronel Fernando Guzmán Ramos

Departamento de Policía Guaviare: Coronel Henry Alexander Leal Velásquez

Departamento de Policía Guainía: Coronel Gustavo Andrés Henao Saenz

La Policía señaló que estos cambios, adoptados “conforme a perfiles, capacidades y experiencia, buscan fortalecer los territorios, mejorar la efectividad operativa y reafirmar el compromiso institucional de trabajar con honor, legalidad y vocación de servicio en todo el país”.

