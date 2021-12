Estos son los retratos hablados por atentado en el aeropuerto de Cúcuta

Últimos retratos hablados revelados por la Policía por atentado en Cúcuta. Foto: Policía Nacional

Investigadores y peritos de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía acaban de revelar dos retratos hablados que corresponderían a las personas involucradas en el reciente atentado al aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta. Se trata de las ilustraciones de un hombre y una mujer, quienes se suman a los tres dibujos con los que ya contaba la institución para identificar a los presuntos responsables de la doble explosión el pasado 14 de mayo.

En contexto: Eln y disidencias de las Farc, señalados como responsables de atentado en Cúcuta

De acuerdo con el director de la Policía, el general Jorge Luis Vargas, son 50 los investigadores que intentar llegar a la verdad, que por ahora apunta a Eln o a las disidencias del Frente 33, comandada por alias Jhon Mechas. En el atentado murieron los intendentes William Bareño Ardila y David Reyes Jiménez, quienes estaban verificando un paquete reportado como sospechoso. Minutos antes murió un presunto atacante tras superar las vallas de seguridad de la zona verde del lugar. Estas son las otras tres imágenes:

“Con el equipo investigativo conformado por la Dijín siguen los avances a través de los hechos sucedidos en el aeropuerto. Se tienen dos nuevos retratos que se realizaron técnicamente por funcionarios-peritos de la Policía. Le pedimos a la comunidad que nos ayude a ubicarlos. La recompensa es de hasta $100 millones. También hay avances técnicos científicos frente a los explosivos utilizados”, señaló el general Vargas.

En contexto: ¿Por qué los antiexplosivos que atendieron atentado en Cúcuta no usaron traje?

Luego del atentado, Belkey Báez, esposa del intendente Bareño, denunció en medios de comunicación durante la semana pasada que su pareja no tenía trajes antiexplosivos al momento de la inspección. “No había equipos. No tenían equipos. El robot estaba dañado, el traje no lo tenían, porque no sé a quién le corresponde entregar la dotación, eso debe ser sujeto de investigaciones”, dijo en W Radio.

Ambos uniformados habían sido condecorados y llegaron a ser finalistas en la Noche de Excelencia Policial por su labor. Hace apenas unas semanas lograron desactivar una carga explosiva que estaba en un carrobomba en el municipio de El Tarra, en Catatumbo. El general Fernando Murillo, director de la Dijín, lamentó las muertes y manifestó en entrevista que los uniformados no utilizaron el traje especial, pues se trataba de una verificación y no una desactivación.

Lea también: Cúcuta, la cara de una violencia que mostró su ferocidad en una semana

El ministro de Defensa, Diego Molano, aseguró que reforzará la seguridad del área metropolitana de Cúcuta con una “burbuja de inteligencia”, con la cual se pretende contrarrestar al Eln y la disidencia de Jhon Mechas. Desde la semana pasada, dijo, 100 nuevos uniformados serán trasladados a zonas de alta afluencia de personas y la Fuerza Aérea aportará una aeronave para reforzar la presencia en la región. Habrá, además, un pelotón de 36 soldados a cargo del aeropuerto Camilo Daza.

Javier Alonso Veloza García o Jhon Mechas es el criminal a quien más se le ha señalado por ataques a la población civil y a la Fuerza Pública en la región durante este año. Incluso, el disidente reconoció en un video haber planeado el ataque contra el helicóptero del presidente Iván Duque, el pasado 25 de junio. Cinco impactos de bala dieron contra la aeronave en el aeropuerto Camilo Daza, cuando regresaba del municipio de Sardinata.

Jhon Mechas también estaría tras el atentado a la Brigada 30 del Ejército, el pasado 15 de junio, el cual dejó más de 30 personas heridas. Por información que conduzca a su captura la Policía ofrece una recompensa de $600 millones. Se cree que tiene una alianza criminal y de narcotráfico con la disidencia de Gentil Duarte, la cual también operaría en Venezuela. La Defensoría del Pueblo ha alertado desde 2018 que el Frente 33 de las disidencias pretende retomar el control del Catatumbo, tras el desarme de las extintas Farc.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.