“Estoy vivo de milagro”: atentado contra el exalcalde de Jamundí dejó a su escolta muerto

Tras el atentado, Ramírez reapareció en sus redes sociales tras salir ileso del atentado. En su pronunciamiento, el exalcalde señaló que: “Estoy vivo de milagro. Dios es muy generoso y también a…

En la noche del 16 de octubre, el exalcalde de Jamundí, Andrés Felipe Ramírez, fue víctima de un atentado sicarial en un establecimiento comercial ubicado sobre una de las principales avenidas del municipio , cerca del Hospital Piloto. En los hechos fue asesinado un miembro del esquema de seguridad del antiguo burgomaestre del municipio vallecaucano.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Tras el atentado, Ramírez reapareció en sus redes sociales tras salir ileso del atentado. En su pronunciamiento, el exalcalde señaló que: “Estoy vivo de milagro. Dios es muy generoso y también a una persona que dio su vida por mí”

Publicidad

El senador Duvalier Sánchez se había reunido con Ramírez horas antes del ataque sicarial. A través de su redes sociales, el congresista identificó al exalcalde como integrante de su equipo político y fórmula para la Cámara en el Valle del Cauca en las pasadas elecciones al congreso de 2026.

“Andrés Felipe Ramírez, amigo mío, formula la Cámara de Representantes, ha sufrido un atentado sicarial, después de que sostuvimos una reunión conmigo, nos vimos, le despidió, su escolta fue herido y lo que me informan las autoridades es que perdió la vida, que fue asesinado por estos sicarios, así que espero que el país sepa de lo que está pasando acá en Jamundí con el equipo nuestro”, dijo Sánchez.

Le puede interesar

El exalcalde Ramírez también lamentó la muerte de su escolta, que le fue asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP), Felipe López Gutiérrez, quien falleció en un centro médico debido a los impactos de bala que recibió al protegerlo.

“Gracias, quiero darle un saludo muy especial a su familia a su esposa, a sus hijas, a su hijo, a sus hermanos, a su madre, a todas las personas con los que compartimos con él. Una persona ejemplar, un gran profesional, una persona amorosa de su familia de su comunidad y este país no puede perpetuar la violencia como la forma para resolver los conflictos”, aseguró Ramírez.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisco Toro, anunció una recompensa por información que permita la captura de los responsables.

"¡En el Valle del Cauca no vamos a tolerar que la criminalidad pretenda imponerse! Rechazo con absoluta contundencia el atentado contra Andrés Felipe Ramírez, exalcalde de Jamundí, y lamento el asesinato de su escolta de la UNP durante este hecho repudiable. A su familia y a la institución, toda mi solidaridad ante esta dolorosa pérdida”, dice el comunicado emitido por la gobernación.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.