Evite estafas en Black Friday y Navidad: recomendaciones para comprar en línea

Recomendaciones para comprar en línea en Black Friday y Navidad. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Ad portas de cerrar el año 2025, las compras navideñas y los eventos comerciales en plataformas digitales están rodeadas de posibles estafas y delitos cibernéticos de los que desde ya comenzó a alertar la Policía Nacional. Hasta el momento, a través del Centro Cibernético Policial, se han registrado casi 2 mil incidentes relacionados con estafas por compra y venta en internet.

Por este motivo, la Policía entregó una serie de recomendaciones a tener en cuenta durante la época de compras y descuentos como Black Friday y Ciberlunes. Las medidas de prevención van desde la verificación de los portales hasta el manejo de la información personal o financiera al momento de cerrar una venta en línea.

Lea también: “Es un paso extra que la Corte tomó”, abogada Camila Jaramillo por nueva decisión sobre eutanasia

¿Qué debe tener en cuenta al comprar por internet?

1. Verifique la autenticidad. Para esto usted debe comprobar que la URL o dirección de la página web en la que realizará la compra siempre inicie con https://. También detalle que la página cuente con el ícono de candado en la parte superior izquierda de la pantalla y que el diseño y la ortografía sea consistente. Así evitará imitaciones fraudulentas donde pueda ser víctima de estafa.

2. Evite el “phishing”. Al momento de realizar compras por internet, asegurase de usar métodos de paz confiables y evite ingresar a ofertas o enlaces sospechosos que puedan robar sus datos. Esto se conoce como “phising”, una técnica donde los estafadores logran robar información confidencial como contraseñas o datos bancarios. Asimismo, evite hacer comprar desde redes Wi-Fi que no sean confiables o que sean de acceso público.

3. Revise las opiniones de otros compradores. De esta manera usted va a tener un panorama completo al momento de la compra. Evite las ofertas que le generen desconfianza y opte por revisar las valoraciones y fotos reales de otros compradores.

4. Cuide su información financiera. No entregue su información personal o bancaria por teléfono o correo electrónico. Activar alertas en la banca virtual y revisar periódicamente los movimientos de las tarjetas de crédito; ante cualquier anomalía, reportarla de inmediato al banco.

5. Guarde los soportes de su compre. Antes de realizar una compra, revisar garantías, políticas de devolución, tiempos y costos de envío. Guarde las facturas electrónicas como soporte de pago y de los términos de la compra.

Le puede interesar: “Fue engañado”: Embajada de China sobre empresario de ese país fotografiado con disidencias

¿Cómo identificar una página falsa o en riesgo de fraude?

1. Verifique la buena redacción, el diseño coherente y que el sitio web tenga datos de contacto reales a los que usted pueda acceder en caso de dudas o irregularidades.

2. Desconfíe de ofertas exageradas, solicitudes tempranas de datos personales y redirecciones fuera del sitio original.

3. Evite páginas que redirijan de manera inmediata a portales desconocidos y verificar que la URL finalice en “.co” cuando corresponda al sitio oficial en Colombia.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.