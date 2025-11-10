Exalcalde de Aguazul condenado a 29 años de cárcel no fue aceptado en la JEP

Logo de esta entidad Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Por no aportar verdad plena, ni suministrar información relevante que permitiera aclarar los nexos con las Autodefensas Campesinas del Casanare durante el periodo 2001-2003, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazó la solicitud de sometimiento de José Mauricio Jiménez Pérez, exalcalde de Aguazul (Casanare). Ahora pagará su condena en la justicia ordinaria por la desaparición forzada de Luis Ariel Bernal y Ariel Rojas Moreno.

Según detalló la JEP, en 2011, el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogotá condenó a Jiménez a 29 años de cárcel por estos hechos durante su periodo como alcalde como autor por omisión, y por concierto para delinquir agravado en calidad de autor. Además, recibió una inhabilidad de 13 años para ejercer cargos públicos.

Sin embargo, la JEP rechazó la solicitud de sometimiento luego de determinar que no aportó información suficiente y clara. La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas señaló que Jiménez Pérez no brindó versiones que permitieran revelar cómo se desarrollo la connivencia con las autodefensas, ni tampoco habló sobre los vínculos a través de reuniones que sostuvo con Héctor Germán Buitrago Parada, exjefe de las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC), conocido como “Martín Llanos”.

“El relato del solicitante tampoco reveló información orientada a esclarecer algún patrón criminal relacionado con violaciones de derechos humanos cometidos por las ACC contra la población civil de Aguazul (Casanare) mientras ejerció como alcalde. Por ello, la sala concluyó que Mauricio Jiménez incumplió el régimen de condicionalidad, lo que le impide acceder a tratamientos especiales o beneficios de la JEP, empezando por la aceptación del sometimiento”, determinó el tribunal especial.

A esto se le suma que el exalcalde tuvo varias oportunidades para entregar la información que superara el umbral de verdad, pero Jiménez no hizo ningún aporte. Según detalló la JEP, “su aporte se limitó de manera reiterada a

suministrar argumentos vagos que no permitieron ahondar en la develación plena de las circunstancias de tiempo, modo y lugar y el señalamiento de otros autores implicados en los delitos por los que fue condenado".

Por lo tanto, el expediente de Jiménez Pérez a las autoridades ordinarias.

