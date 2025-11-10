Atacan, por segunda vez en un mes, estación de Policía de Jamundí (Valle del Cauca)

Según informaron las autoridades, el ataque fue perpetrado con drones cargados con explosivos contra la estación de Policía del corregimiento de Los Robles. Foto: EFE - Ernesto Guzmán

Este 10 de noviembre fue atacada nuevamente la estación de Policía de Los Robles, en Jamundí (Valle del Cauca). Según informaron las autoridades, el ataque fue perpetrado con drones cargados con explosivos.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado información sobre los daños en la estación ni reportes de personas heridas. Además, aún se desconoce quién estaría detrás del atentado.

Este hecho se suma al prontuario de ataques ocurridos en Jamundí durante el último año, como el ocurrido el pasado 31 de octubre contra la misma estación de Policía. En ese hecho no hubo heridos.

Asimismo, el pasado 9 de octubre se presentó otro ataque en Robles, pero en esa ocasión resultaron afectadas varias viviendas de civiles.Según las autoridades, en esa oportunidad cuatro personas resultaron heridas por el ataque con cilindros explosivos.

Noticia en desarrollo...

