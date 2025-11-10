Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Judicial

Atacan, por segunda vez en un mes, estación de Policía de Jamundí (Valle del Cauca)

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado quién estaría detrás del más reciente atentado.

Redacción Judicial
10 de noviembre de 2025 - 06:15 p. m.
Según informaron las autoridades, el ataque fue perpetrado con drones cargados con explosivos contra la estación de Policía del corregimiento de Los Robles.
Según informaron las autoridades, el ataque fue perpetrado con drones cargados con explosivos contra la estación de Policía del corregimiento de Los Robles.
Foto: EFE - Ernesto Guzmán
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Este 10 de noviembre fue atacada nuevamente la estación de Policía de Los Robles, en Jamundí (Valle del Cauca). Según informaron las autoridades, el ataque fue perpetrado con drones cargados con explosivos.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado información sobre los daños en la estación ni reportes de personas heridas. Además, aún se desconoce quién estaría detrás del atentado.

Vínculos relacionados

Gobernador de Arauca, Renson Martínez Prada, denunció haber sido víctima de un atentado
Caso Nicolás Petro en vivo: jalón de orejas del juez a la fiscal por poca claridad en su imputación
Dos policías asesinados en Betulia mientras hacían patrullaje, ¿qué pasó?

Lea: Condenan a 11 integrantes de Eln por 60 casos de reclutamiento forzado de menores

Este hecho se suma al prontuario de ataques ocurridos en Jamundí durante el último año, como el ocurrido el pasado 31 de octubre contra la misma estación de Policía. En ese hecho no hubo heridos.

Asimismo, el pasado 9 de octubre se presentó otro ataque en Robles, pero en esa ocasión resultaron afectadas varias viviendas de civiles.Según las autoridades, en esa oportunidad cuatro personas resultaron heridas por el ataque con cilindros explosivos.

Noticia en desarrollo...

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Jamundí

Valle del Cauca

Conflicto armado

Estación de Policía

Los Robles

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.