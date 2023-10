Exfiscal Ana Catalina Noguera será condenada por corrupción

Ana Catalina Noguera fue fiscal en la administración de Néstor Humberto Martínez. Foto: Fiscalía

La exfiscal de confianza de Néstor Humberto Martínez, Ana Catalina Noguera será condenada por los delitos de fraude procesal, violación ilícita de comunicación y violación de datos personales por extorsionar a personas que tenían líos legales para que no fueran extraditadas a Estados Unidos. Según la Fiscalía, este miércoles un juez avaló su decisión de aceptar cargos, por lo que el próximo 7 de noviembre será condenada por estos hechos.

La investigación reveló que Noguera junto a otros servidores públicos, cuyas identidades no se han revelado, conformaron una red criminal que, según la Fiscalía, se dedicaba a buscar personas con casos judiciales inconclusos, entre ellos narcotraficantes, con el objetivo de pedirles sumas de dinero, a cambio de solucionarles su situación judicial, prometiéndoles no capturarlos o no hacerlos extraditar hacia los Estados Unidos.

En la evidencia, presentada por el ente acusador, reposan varias fotografías de reuniones realizadas por Ana Catalina Noguera, apartada de sus funciones y de su cargo. La que más llamó la atención de la Fiscalía tuvo lugar en una finca del municipio de Puerto Boyacá, propiedad del exintegrante del Cartel del Norte del Valle, Gabriel Puerta Parra. En la fotografía aparece al lado del mismo Gabriel Puerta Parra, el también exnarcotraficante, Ignacio Álvarez Meyendorff, y la exinvestigada del CTI, Paula Andrea Espinoza Ángel, quién era una de sus funcionarias de confianza cuando Noguera fue directora de Finanzas Criminales de la Fiscalía.

Por hacer parte de esa red criminal, ya aceptaron cargos Carlos Ramón Zapata o Carlos Esteban Peña, más conocido como alias El Médico o Anestesia, quien actualmente se encuentra en prisión domiciliaria en Sabaneta, (Antioquia), y aceptó cargos por extorsión y falsedades que él mismo cometió. Además de los delitos de concierto para delinquir agravado, violación ilícita de comunicación, violación ilícita de datos personales y fraude procesal.

