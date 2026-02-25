Exmagistrado pagará siete años de cárcel por vender fallos por bienes y carros

El exmagistrado Carlos Alberto Vargas Bautista fue hallado responsable de los delitos de cohecho propio y prevaricato por omisión. Foto: Juan Sebastian Lombo

En la tarde de este miércoles 25 de febrero, la Corte Suprema de Justicia dio a conocer el monto de la condena contra el exmagistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Carlos Alberto Vargas Bautista. El exfuncionario judicial pagará una pena de siete años y siete meses de prisión, tras ser hallado responsable de los delitos de cohecho propio y prevaricato por omisión.

Según las investigaciones de la Fiscalía y la información comprobada ante la Sala Especial de Primera Instancia del alto tribunal, el exmagistrado Vargas Bautista modificó fallos judiciales a cambio de vehículos de alta gama, grandes sumas de dinero e inmuebles. Decisiones que terminaron por beneficiar a su pareja sentimental, la abogada Kelly Andrea Eslava Montes.

La ponencia del fallo estuvo a cargo del magistrado Jorge Emilio Caldas Vera, quien halló que el exmagistrado Vargas Bautista y la abogada Eslava Montes tenían una relación sentimental y actuaban juntos en movidas ilegales relacionadas con actuaciones judiciales. La alta corte evaluó interceptaciones telefónicas y mensajes de WhatsApp en los que se demostraba un vínculo íntimo y hechos como el intercambio de información sobre asuntos judiciales.

El fallo detalla que la relación entre la abogada y el exmagistrado no era solo personal, sino también delictiva. “Trascendía lo emocional para adentrarse en aspectos operativos relacionados con el trámite ilegal de los procesos judiciales que cursaban en el despacho del ajusticiado”, señala la decisión de la alta corte que, además, puntualizó dos casos, entre 2014 y 2018, en los que Vargas Bautista utilizó su cargo para obtener beneficios personales.

Uno de ellos tiene que ver con la empresa Macromed, una firma dedicada al comercio de medicamentos que hacía parte de una unión temporal y que mantenía una demanda contra el Hospital Militar Central, en Bogotá. La Corte Suprema de Justicia corroboró que el exmagistrado Vargas Bautista no se declaró impedido para conocer del proceso, a pesar de mantener una relación con la abogada Eslava Montes, quien representaba a la firma Macromed.

El otro caso está relacionado con la sociedad Protección Agrícola S.A.S. Según la investigación, el exmagistrado Vargas Bautista recibió, por medio de la abogada Eslava Montes, un apartamento en el municipio de Mosquera (Cundinamarca) y un costoso vehículo Mercedes-Benz Cabriolet 200, a cambio de favorecer a esa empresa en una pelea judicial contra la Superintendencia de Sociedades, en la que su pareja era la asesora jurídica de la empresa implicada.

La Fiscalía detalló que el exmagistrado coordinaba reuniones con su pareja, la abogada, para negociar lo que buscaban las personas interesadas en las decisiones judiciales, meter la mano para que los casos fueran repartidos a su despacho, entregar información del proceso penal y borradores de las ponencias. Además, definían los lineamientos para las decisiones viciadas, “entre otras actividades ilícitas y contrarias a su deber”.

Para la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, el exmagistrado “menoscabó el bien jurídico de la administración pública, pues mediante el acto disvalioso de pactar prebendas para asegurar determinados resultados en un proceso a su cargo, distorsionó los derroteros que rigen la función judicial”. No obstante, la decisión de enviarlo a prisión aún no está en firme, pues podrá ser apelada por el exfuncionario judicial.

