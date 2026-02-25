Imputan a exfiscal Germán Arias Cortés por presunto acoso sexual

El caso estaría relacionado con hechos ocurridos entre octubre de 2021 y agosto de 2024. Foto: Personalizado

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos al exfiscal Germán Arias Cortés por su presunta responsabilidad en el delito de acoso sexual. El caso estaría relacionado con hechos ocurridos entre octubre de 2021 y agosto de 2024.

Según el ente investigador, Arias Cortés estaría vinculado a una serie de actos verbales y físicos que habrían vulnerado la dignidad y la condición de mujer de una de sus subalternas, identificada como Yeraldín Acuña. Al parecer, habría aprovechado su posición para realizar comentarios de contenido sexual y actos calificados como “indecorosos”.

La investigación, dirigida por una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, señala que “el exfuncionario se habría valido de su jerarquía y posición en la entidad para afectar la libertad sexual y la dignidad de la víctima”, presuntamente mediante amenazas de traslado o pérdida del empleo.

La Fiscalía señaló que el presunto acoso habría iniciado con invitaciones e insinuaciones de índole sexual y, posteriormente, habría escalado a contacto físico no consentido. Asimismo, el ente investigador indicó que esta situación habría afectado el bienestar físico y psicológico de Yeraldín Acuña.

Por estos hechos, el exfiscal fue imputado por el delito de acoso sexual. Sin embargo, Arias Cortés no aceptó el cargo. La denuncia fue revelada en 2024 por el medio W Radio. Según ese medio, Yeraldín Acuña presentó la queja por los presuntos hechos ocurridos cuando era subordinada del entonces fiscal.

De acuerdo con su testimonio, Arias Cortés habría utilizado expresiones inapropiadas, que comenzaron con comentarios sobre su apariencia física y, con el tiempo, se habrían convertido en insinuaciones más explícitas durante reuniones laborales y viajes de trabajo. La mujer también aseguró que, tras rechazar esas insinuaciones y mientras estaba embarazada, empezó a ser objeto de presunto acoso laboral.

