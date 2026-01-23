Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Judicial

Explosión de laboratorio de coca en Tumaco dejó 8 muertos y 10 heridos

Las primeras versiones de las autoridades señalan que un cilindro de gas que estalló mientras se procesaba la droga habría sido el responsable de la explosión.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Judicial
24 de enero de 2026 - 12:21 a. m.
Según las primeras versiones, el hecho habría dejado ocho personas muertas y 10 heridas.
Según las primeras versiones, el hecho habría dejado ocho personas muertas y 10 heridas.
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Este viernes, 23 de enero de 2026, se registró la explosión de un laboratorio de cocaína en zona rural de Tumaco (Nariño). Según las primeras versiones, el hecho habría dejado 8 personas muertas y 10 heridas.

Las pesquisas de las autoridades indican que la explosión se habría producido por un cilindro de gas que estalló mientras se procesaba la droga.

Vínculos relacionados

Por orden de la Corte Constitucional, reintegraron al Ejército a soldado con esquizofrenia
Magistrado Ibáñez presentó impedimento para revisar decreto de emergencia económica de Petro
Fundación San José se pronuncia y pide a la Fiscalía que aclare el caso de Juliana Guerrero

Noticia en desarrollo...

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Cocaína

Explosión

Tumaco

Nariño

Explosión de laboratorio de coca

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.