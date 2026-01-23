Explosión de laboratorio de coca en Tumaco dejó 8 muertos y 10 heridos

Según las primeras versiones, el hecho habría dejado ocho personas muertas y 10 heridas.

Este viernes, 23 de enero de 2026, se registró la explosión de un laboratorio de cocaína en zona rural de Tumaco (Nariño). Según las primeras versiones, el hecho habría dejado 8 personas muertas y 10 heridas.

Las pesquisas de las autoridades indican que la explosión se habría producido por un cilindro de gas que estalló mientras se procesaba la droga.

Noticia en desarrollo...

