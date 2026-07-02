Extraditan a Chile a alias “Botija”, uno de los principales jefes del Tren de Aragua

Alias “Botija” o “Botyy” es señalado como uno de los principales jefes de la organización criminal Tren de Aragua con injerencia en Chile. Foto: Dij

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Fue extraditado en la mañana de este 2 de julio Dayonis Junior Orozco Castillo, conocido con los alias de “Botija” o “Boty”, señalado como uno de los principales jefes de la organización criminal Tren de Aragua con injerencia en Chile. El hombre fue trasladado a Santiago de Chile, donde deberá responder ante un juez de Garantías por el delito de homicidio.

Orozco Castillo, también identificado en registros oficiales como Yendris Segundo Paz Pérez, es requerido por la justicia chilena por su presunta participación en el homicidio del oficial de Carabineros Emmanuel Sánchez Soto, ocurrido el 10 de abril de 2024. Según las autoridades, el crimen ocurrió cuando el uniformado intentaba frustrar un hurto cometido por el extraditado y otros cuatro presuntos cómplices.

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“Este hecho causó gran conmoción y motivó una coordinación internacional en tiempo real entre Chile, Perú y Colombia, la cual permitió la localización y captura de Orozco Castillo en la ciudad de Popayán (Cauca), en abril de 2024, evitando así su fuga definitiva de la justicia”, explicó la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) a través de un pronunciamiento.

Desde su captura, el 24 de abril de 2024, alias “Botija” permaneció privado de la libertad durante dos años y dos meses, “tiempo en el cual se surtieron las etapas procesales para su entrega a la justicia chilena”, según detallaron las autoridades. Su extradición fue coordinada por la Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) y la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol.

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El 17 de noviembre de 2024, la Corte Suprema de Justicia había emitido el concepto favorable a la solicitud de la Procuraduría General de la Nación para extraditar al ciudadano colombo-venezolano. La petición había sido presentada por el procurador delegado primero para la Casación Penal mediante un concepto remitido a la Corte a comienzos de octubre de ese mismo año.

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