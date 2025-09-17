Exviceministro de Cultura, a juicio por supuesta falsificación de títulos

La Fiscalía lo acusó formalmente por los delitos de falsedad material en documento público y fraude procesal. Al parecer, habría falsificado su título de magíster de la Universidad Externado. Foto: Cortesía

El exviceministro de Cultura, Clímaco Esteban Zabala, fue llamado a juicio por los delitios de falsedad material en documento público y fraude procesal. Al parecer, el exfuncionario del gobierno habría falsificado su título de magíster para obtener el cargo en la cartera, a la cual tuvo que renunciar en 2023.

Este miércoles, la Fiscalía formalizó la acusación en contra de Zabala, exviceministro de la Creatividad del ministerio. En la audiencia, el ente investigador expuso que “el 3 de diciembre de 2022, diligenció en su hoja de vida que había obtenido el título de magíster en Gerencia para el Desarrollo, por parte de la Universidad Externado de Colombia, y como prueba allegó copia del diploma”.

Dentro de lo dicho por la Fiscalía dentro de la audiencia, está que “igualmente, allegó y relacionó el acto individual de grado, donde dice que evidentemente obtuvo el título de magíster cumpliendo los requisitos exigidos por la legislatura vigente”. Esos documentos, señaló el ente investigador, se presentaron con el fin de obtener el cargo en la cartera de Cultura.

Sin embargo, dijo el ente acusador en la audiencia, cuando el Ministerio estaba verificando la información con la universidad, la institución manifestó que aunque Zabala sí adelantó los estudios de magíster allí, aún no se había graduado ni había obtenido el título. “Al revisar los documentos y el acta de grado, se verifica que pertenecen al egresado Félix Antonio Castillo Mosquera, quien obtuvo el título el 3 de diciembre de 2020″, expuso la Fiscalía.

El escándalo contra Zabala estalló en 2023, cuando una investigación de Casa Macondo lo sacó a la luz. Según el registro del medio, fue por un error ortográfico en el supuesto diploma de grado de la maestría que comenzaron las pesquisas. El exviceministro tomó posesión de su cargo el 7 de marzo de 2023, con Jorge Ignacio Zorro como ministro encargado y como parte de su hoja de vida, en el apartado de “estudios superiores o posgrados”, figuraba el título aparentemente falso.

En 2022, Zabala había llegado a la cartera cultural como asesor de planta de Zorro. Su experiencia en el sector cultural incluía “dos periodos cortos como contratista hace más de una década. El primero fue en la Orquesta Filarmónica de Bogotá, donde trabajó durante seis meses en 2010. El segundo, en la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de la Bogotá Humana, a la que estuvo vinculado dos meses, en marzo y abril de 2012″, de acuerdo con la investigación de Casa Macondo, publicada en julio de 2023.

En las bases de datos de Función Pública no aparecen los datos del exviceministro. Esteban Zabala renunció a su cargo el 18 de julio de 2023, tras la publicación del primer artículo de Casa Macondo y por solicitud del ministro encargado, según un comunicado de prensa compartido por el Ministerio. El 6 de agosto de 2023, la Procuraduría informó en un boletín que comenzaría “investigación contra Clímaco Esteban Zabala Ramírez, Viceministro de Cultura [sic], por presuntas irregularidades relacionadas con una eventual falsedad documental y la supuesta utilización de tales documentos".

El abogado de Zabala afirmó en entrevista con ese medio que el documento sí había sido falsificado. Sin embargo, aseguró que su cliente no fue el responsable e insistió en que conocer al responsable era irrelevante, puesto que la inclusión de este título no causó daños, debido a que el cargo de viceministro no exigía al aspirante un posgrado. “Nuestra línea principal de defensa es que estamos frente a un caso de falsedad inocua”, sostuvo.

