Exviceministro del Interior, Diego Cancino, fue imputado por presunto acoso sexual

Cancino, quien también fue presidente de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), habría tocado indebidamente a una de las asesoras de la cartera. El exfuncionario jura ser inocente. Foto: Ministerio del Interior

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El exviceministro de Interior, Diego Cancino, fue formalmente vinculado a una investigación en su contra por el presunto delito de acoso sexual. Según las denuncias, Cancino, cuando era presidente de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), habría tocado indebidamente a una de las asesoras de la cartera.

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La audiencia de imputación se llevó a cabo en la mañana de este lunes 10 de agosto ante el juzgado 28 Penal Municipal con función de Control de Garantías de Bogotá. Según expuso la Fiscalía, habría pruebas suficientes que darían cuenta de la responsabilidad de Cancino en tocamientos que habría hecho a Viviana Vargas, una contratista del Ministerio del Interior que, según denunció en 2024, fue víctima poco después de que lo designaran como presidente de la entidad.

En su relato, Vargas asegura que el 9 de octubre de 2024 le escribió a varios contactos, entre ellos a Cancino, porque su contrato como funcionaria del Gobierno estaba por terminarse. El funcionario le habría pedido su hoja de vida e invitado a almorzar en su apartamento. La conversación fue profesional y laboral hasta que, supuestamente, Cancino le ofreciera a la mujer una copa de vino y le insistiera para que bebiera más.

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En cierto momento, señaló también la Fiscalía durante la audiencia, al aparecer, se le acercó por la espalda, le metió las manos debajo de la ropa, le tocó los senos en contra de su voluntad e intentó besarla. Aunque ella se negó y le expresó su incomodidad en repetidas ocasiones, el entonces presidente designado de la SAE y quien iba a ser designado como viceministro del Interior, continuó.

Entre las pruebas entregadas por Vargas en su denuncia hay, por ejemplo, capturas de los chats en los que el funcionario Cancino reconocía lo que había sucedido. “Te ofrezco sinceras y profundas excusas. Perdóname. Mi comportamiento estuvo mal y claramente no debí haber actuado así. Te escucho y asumo las claridades que pones”, le habría escrito en su momento.

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De acuerdo con el ente investigador, no fue solo un episodio de presunto acoso, sino al menos tres en los que ocurrieron acciones así. Sin embargo, el exviceministro no aceptó los cargos que se le endilgan. El juzgado, como medida preventiva, determinó que Cancino no podrá vender o enajenar bienes por el término de seis meses, mientras avanza el proceso en su contra.

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