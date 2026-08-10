Temblor en Colombia: Ejército alista cinco pelotones de rescatistas para atender emergencias

Los uniformados que atenderán la emergencia hacen parte del grupo de ingenieros del Ejército. Foto: Ejército

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A esta hora el Ejército prepara cinco pelotones de soldados rescatistas para atender las emergencias causadas por el temblor de magnitud 7,4 ocurrido en la mañana de este 10 de agosto en Colombia. De acuerdo con la institución, los uniformados que ayudarán hacen parte del grupo de ingenieros del Ejército.

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Según dio a conocer la institución, los uniformados “se encuentran en alistamiento para desplegarse a las zonas que puedan requerir atención”. Además, aseguraron que “con capacidades especializadas en búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, nuestros soldados cuentan con medios tecnológicos de alta precisión y binomios caninos entrenados para la búsqueda específica de personas”.

Temblor en Colombia

Lo que se sabe hasta el momento del temblor ocurrido en la mañana de este lunes 10 de agosto es que fue de magnitud 7,4 y tuvo su epicentro en el municipio de San José del Palmar (Chocó), según el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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El instituto (SGC) también resaltó que el temblor corresponde al “sismo de mayor magnitud registrado en Colombia durante la última década”. Igualmente, que se sintió diferentes regiones del país y en países vecinos como Venezuela, Ecuador y Panamá. Hasta las 9:00 a.m., se han registrado dos réplicas, de magnitudes 2,8 y 4,8.

Por su parte, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) dio a conocer que mantienen comunicación con las diferentes alcaldías para verificar afectaciones, mientras que primeros reportes evidencian graves afectaciones estructurales en el Eje Cafetero.

Según el alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, las comunicaciones colapsaron en la ciudad, lo que ha dificultado la centralización de la información en la región. Añadido, en entrevista con Caracol Radio, que hay registro de 18 personas muertas, así como graves afectaciones en decenas de infraestructuras, incluido el aeropuerto de Matecaña, donde murieron tres personas en el temblor.

En Risaralda y Caldas se han instalado Puestos de Mando Unificado (PMU) por las distintas afectaciones en Pereira y municipios aledaños como Dosquebradas. El reporte departamental es de 14 personas muertas.

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