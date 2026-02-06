Falsa convocatoria de empleo usa nombre de la Fiscalía para pedir datos personales

En los videos, la cuenta anunciaba la apertura de cargos para profesionales y personal técnico. Sin embargo, la Fiscalía señaló que esta información es falsa y aclaró que dicha cuenta no pertenece a sus canales institucionales.

La Fiscalía General de la Nación alertó este viernes 6 de febrero, a través de X, sobre una falsa convocatoria laboral que circula en redes sociales con supuestas vacantes en el ente investigador para 2026. Según indicó la entidad, la publicación proviene de una cuenta denominada “Empleos Colombia”, en la que se difundieron videos anunciando ofertas laborales.

En los videos, la cuenta anunciaba la apertura de cargos para profesionales y personal técnico. Sin embargo, la Fiscalía señaló que esta información es falsa y aclaró que dicha cuenta no pertenece a sus canales institucionales y que, a febrero de 2026, no existe ninguna convocatoria abierta.

El ente investigador advirtió que la publicación “va acompañada de un enlace que dirige a un portal externo”, en el cual se divulgan aparentes ofertas de empleo en otras entidades y empresas que no tienen relación con la Fiscalía. Asimismo, indicó que al acceder a los anuncios sobre las vacantes se solicitan datos personales y se pide diligenciar formularios, “sobre los cuales no hay claridad ni seguridad respecto a su uso”.

La Fiscalía se dirigió a la ciudadanía y a los usuarios de redes sociales, pidiendo reportar este contenido engañoso en caso de identificarlo en plataformas digitales. Asimismo, instó a que, por ningún motivo, se entreguen “datos personales o financieros” a través de estos portales fraudulentos.

Además, el ente investigador pidió a los usuarios verificar siempre este tipo de información en los canales oficiales o medios institucionales de la Fiscalía, con el fin de prevenir errores, estafas y proteger la información personal.

