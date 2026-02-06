Corte Constitucional suspende tercer decreto de la emergencia económica de gobierno Petro

El decreto 1474 de 2025 introducía una serie de nuevos impuestos y ajustes tributarios con los que el Gobierno buscaba recaudar recursos para atender la emergencia económica. Foto: Getty Images/iStockphoto - johan10

Este 6 de febrero, la Sala Plena de la Corte Constitucional decidió suspender los efectos del tercer decreto expedido por el Gobierno nacional en el marco de la emergencia económica. La decisión se da luego de que, el pasado 29 de enero, el alto tribunal suspendiera de manera provisional el decreto madre, mediante el cual el presidente Gustavo Petro declaró el estado de emergencia económica en diciembre de 2025.

La medida adoptada por la Corte dejó sin efectos el Decreto Legislativo 044 del 21 de enero de 2026, que establecía un impuesto a los generadores de energía y un pago con el fin de contribuir a la sostenibilidad financiera de Air-e, empresa de energía intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos desde hace cerca de un año y medio.

Este decreto era el tercero en el marco del estado de emergencia económica. Sin embargo, al haber sido suspendido el decreto madre, el 1390 de 2025, la Sala Plena determinó que esta norma tampoco podía seguir teniendo efectos mientras se adopta una decisión de fondo sobre su constitucionalidad.

En su pronunciamiento, la Corte señaló que “como consecuencia de lo decidido en Auto 082 del 29 de enero de 2026, no producirá efectos, a partir de la fecha, el Decreto Legislativo 0044 del 21 de enero de 2026, por el cual se adoptan medidas para propender por la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica en el marco del estado de emergencia económica y social, hasta que la Sala Plena de esta Corte profiera una decisión definitiva respecto de la constitucionalidad del mencionado decreto”.

La decisión fue adoptada por mayoría de 6 votos contra 2. A favor de la suspensión votaron los magistrados Carlos Camargo, Lina Escobar, Paola Meneses, Miguel Polo, Natalia Ángel y Juan Carlos Cortés. En contra lo hicieron Vladimir Fernández, ponente del decreto, y Héctor Carvajal.

