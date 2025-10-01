Familia de Luis Andrés Colmenares denunció a funcionarios de la UNP en Fiscalía

A través de sus abogados, la familia de Luis Andrés Colmenares denunció a la Unidad Nacional de Protección (UNP), en cabeza de Augusto Rodríguez, ante la Fiscalía por presunta omisión en materia de seguridad. La denuncia fue interpuesta por Luis Alonso Colmenares, Jorge Luis y Oneida Escobar Gil.

“Hemos puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación presuntas omisiones por parte de la UNP relacionadas con la adopción de medida efectivas para garantizar la seguridad de nuestros representados, quienes han sido objeto de seguimientos, amenazas y hostigamientos recientes”, se lee en la denuncia en la que piden investigar y adelantar acciones penales contra funcionarios de la UNP y contra su director.

En el recurso detallan que tanto Luis Alonso, padre de Colmenares, así como su hermano Jorge Luis, se vincularon a la vida política tras la muerte de Luis Andrés. Y casi 15 años después del suceso, la familia sigue recibiendo hostigamientos, amenazas y revictimización desde la institución puesto que la UNP, al parecer, no ha atendido las solicitudes de protección.

En ese contexto, la familia Colmenares y sus abogados hicieron un llamado de atención a esa institución. “No puede permitirse que el contexto actual de desprotección a líderes de oposición y figuras públicas sea tolerado por las autoridades encargadas de su protección. La indiferencia institucional ante estos riesgos constituye una vulneración directa a los derechos fundamentales de la familia Colmenares”, indica el recurso.

Dentro de las principales peticiones de la familia es que la Fiscalía investigue la posible comisión de la conducta punible señalada en el recurso, esto con el propósito de que se adelanten acciones para enjuiciar y sancionar al director de la UNP, Augusto Rodríguez.

