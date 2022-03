Fiscal Barbosa se reunió con magistrados de la Corte Constitucional tras amenazas

El fiscal Francisco Barbosa estuvo en el Palacio de Justicia este jueves (imagen de archivo). Foto: GUSTAVO TORRIJOS

Este jueves, la Sala Plena de la Corte Constitucional se reunió con el fiscal Francisco Barbosa luego de que el viernes pasado llegara al alto tribunal un documento firmado por las Águilas Negras en donde amenazaban a los magistrados que despenalizaron el aborto hasta la semana 24 de gestación. El documento decía que tenía perfilados a los magistrados Diana Fajardo, Antonio José Lizarazo, Alberto Rojas Ríos y José Fernando Reyes, y también incluía al conjuez Julio Andrés Ossa, quien fue convocado en el expediente para desempatar la votación de la Sala Plena de la Corte.

La reunión, que se llevó a cabo de manera presencial y contó con todos los magistrados de la Sala Plena, se abordaron temas sobre las acciones que adelantarán la Fiscalía a raíz de la amenaza, así como la utilización indebida de la imagen de los magistrados en campañas electorales.

Lea aquí: El ‘Sí’ de la Corte al aborto en Colombia

Lo que desató la reunión entre el jefe del búnker y los magistrados obedece a una amenaza compuesta por doce puntos. En varios de ellos, el documento habla de temas que aclaró la Corte en su comunicado de prensa. Por ejemplo, que el alto tribunal ya había tomado una decisión en 2006, cuando despenalizó el aborto en tres causales específicas, pero que en esta oportunidad encontraron nuevos hechos para cambiar esa postura.

Además, el documento que llegó al alto tribunal también se refiere a temas que nunca estuvieron dentro del debate jurídico, sino más bien a cuestiones que rondaron redes sociales sin ningún fundamento o argumentos contundentes, y también de asuntos religiosos.

Le puede interesar: Así fue el camino para despenalizar el aborto

Uno de ellos es que los magistrados que votaron a favor del aborto pasaron a ser parte del cartel de compraventa de órganos de niños. Por otra parte, el mensaje se refiere a los magistrados como perversos, depravados, asesinos, macabros y terroristas prenatales. Si bien las amenazas se hicieron de forma frontal, en ningún aparte del correo que llegó a la Corte, se refiere a los argumentos que sí jugaron un factor fundamental en la decisión que terminó en la despenalización del aborto: los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, niñas y personas gestantes.

Lea también: Así se celebró la despenalización del aborto

“Ustedes se creen dioses paganos. En este país no funcionan las leyes, sino las balas, porque así ustedes mismos lo han determinado. Ustedes son incitadores a la violencia, a la criminalidad, a la delincuencia, y si no quieren entender por las buenas, entenderán por las balas”, dice un apartado de la amenaza. Además de la contundente referencia a los cinco magistrados, lo que tiene también preocupados a los miembros de la alta corte es que el mensaje habla de que todos ellos ya estarían identificados, ya sabrían los colores de sus carros y también las placas. La amenaza finaliza con una advertencia más: O la Corte “revoca” su decisión de despenalizar el aborto, o los magistrados serán declarados “objetivo militar”.

Una vez conocieron el documento, la presidenta del alto tribunal, Cristina Pardo, avisó a las autoridades. El alto gobierno, así como la Fiscalía conocieron de la situación, por ello la reunión con el fiscal Barbosa. Por su parte, desde el Ministerio de Defensa, aunque le dieron trámite a la investigación y quedó en poder de la Policía, el jefe de la cartera Diego Molano dijo que el documento era falso.

El ministro de Defensa aseguró que “la Policía ha hecho una valoración de ese panfleto, señalando esta mañana que es un panfleto apócrifo, que no es atribuible a este grupo”, añadió sobre las Águilas Negras: “Este grupo no existe y las características del panfleto no tienen correlación con lo que tradicionalmente desarrolla un grupo armado ilegal”.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.