Fiscal Daniel Hernández en libertad tras imputación por amenazas a testigo

Entre los procesados estarán Amilton Hideaki y Luiz Antonio Bueno, así como el fiscal Daniel Hernández. Foto: Archivo El Espectador

El fiscal Daniel Hernández se podrá defender en libertad del proceso penal que le abrió la propia Fiscalía por presuntas amenazas a un testigo y omisiones en que habría incurrido mientras estuvo a cargo del caso Odebrecht. El Tribunal de Bogotá se negó a enviarlo a casa por cárcel mientras avanza la investigación en su contra, decisión en la que además criticó el actuar del búnker, pues considera que los hechos por los que fue imputado Hernández no tienen relación entre sí.

(En contexto: Fiscal de Odebrecht habría amenazado a Otto Bula en favor de Néstor H. Martínez)

“Resulta altamente preocupante que la entidad no puede tomar medidas eficaces que garanticen que el imputado no pueda influir en este caso”, cuestionó el magistrado Luis Enrique Bustos, del Tribunal de Bogotá, ante quien le imputaron cargos a Daniel Hernández el pasado 2 de diciembre. A juicio del togado, no se cumplen los requisitos necesarios para privar de la libertad. En concreto, la Fiscalía no entregó elementos suficientes para que se infiera la participación del fiscal Hernández en hechos delictivos, ni de por qué es necesario que enfrente detenido la investigación.

El primer hecho que enreda a Daniel Hernández tiene que ver con los exdirectivos de la brasileña Odebrecht. En concreto, tres de ellos: Eder Ferracuti, Mauricio Marangoni y Amilton Hideaki. El fiscal Hernández, en 2017, solicitó órdenes de captura en su contra. Sin embargo, al parecer, jamás gestionó esas órdenes con Interpol, para que la justicia diera con ellos en Brasil. Con esas maniobras omisivas, el fiscal Hernández habría favorecido a los funcionarios públicos sobre quienes hubieran podido declarar los tres exdirectivos de la constructora.

(Lea también: Doy fe del trabajo honrado que hicimos: Fiscal Hernández revela audio de Otto Bula)

En segundo lugar, la Fiscalía asegura que el fiscal Hernández “ejerció violencia moral” para que, supuestamente, el exsenador Otto Bula —uno de los principales testigos del caso Odebrecht— no testificara en contra del exfiscal general Néstor Humberto Martínez. Según le imputaron a Hernández, en una reunión en julio de 2022, el fiscal le habría dicho a Bula que “Néstor Humberto Martínez y Sarmiento Ángulo estaban molestos por cuanto él (Bula) estaba teniendo acercamientos con la justicia para hablar de ellos”.

Sin embargo, el Tribunal de Bogotá señaló que este comentario no sería una amenaza concreta, pues no se entiende cómo pretendía intimidar a Bula. A partir de las declaraciones y demás evidencias que entregó la Fiscalía, “no es factible concluir que tal afirmación es constitutiva de intimidación y menos que con ella se pretende evitar que testifique o lo haga de una determinada manera, faltando a la verdad”. De hecho, el magistrado del caso cuestionó que, “el comentario realizado pudo venir de cualquier persona”, pues no se demostró una relación de Hernández con Néstor Humberto Martínez.

En palabras del magistrado, “en realidad no se advierte el interés del imputado de que Bula se abstenga de declarar contra personas que no tienen ninguna relación con Hernández Martínez, o al menos nada al respecto expuso el ente investigador”. Incluso el magistrado se molestó con que la Fiscalía mezclara las presuntas omisiones en las órdenes de captura con la supuesta amenaza al testigo Bula para intentar mostrar un direccionamiento del caso Odebrecht por parte de Hernández. “Se trata de dos eventos totalmente diferentes y que ocurrieron en un espacio de tiempo diferente el uno del otro”, aseguró.

Lea aquí: Amilton Sendai, exdirectivo de Odebrecht en Colombia, negocia colaboración con la Fiscalía

Finalmente, el Tribunal de Bogotá concluyó: “La Fiscalía no aportó evidencia alguna de que es sumamente necesario afectar con medida de aseguramiento al implicado como herramienta indispensable para separarlo de su función”. Así las cosas, el fiscal Hernández se defenderá en libertad de un proceso en el que se ha declarado inocente y hasta reveló un audio en el que el propio Bula le dijo: “Doy fe delante de los ojos de Dios de su honestidad, de su transparencia, del trabajo que hicimos honrado y transparente”. Si el búnker encuentra mérito, podría llamarlo a juicio ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema. De lo contrario, tendría que pedir la preclusión del expediente.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.