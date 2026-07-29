Fiscal Luz Adriana Camargo se reúne por primera vez con ministro de Justicia designado

Fiscal Luz Adriana Camargo se reúne por primera vez con el ministro de Justicia, Iván Cancino Foto: Fiscalía

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A pocos días de la llegada del gobierno de Abelardo de la Espriella, sus ministros ya pactan encuentros con las diferentes entidades y órganos del Estado. Esta vez fue el turno para la Fiscalía General de la Nación y la cartera de Justicia. La fiscal general Luz Adriana Camargo se reunió por primera vez con el recién nombrado ministro, Iván Cancino, para adelantar agenda sobre los puntos pendientes y urgentes a abordar.

Durante la reunión que se llevó a cabo este miércoles, 29 de julio, la fiscal Camargo, junto a su equipo de trabajo, abordaron temas estratégicos como el fortalecimiento del sistema de justicia. Asimismo, la Fiscalía aprovechó el espacio para reafirmar el compromiso de avanzar en una agenda de trabajo articulado entre las instituciones del Estado en beneficio de la ciudadanía.

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Pocos días después de su nombramiento, el ministro Cancino se refirió a las reformas a la justicia que buscarán implementar durante el gobierno De la Espriella. Entre los temas abordados por el ministro de Justicia estuvo la reforma a la justicia, que incluirá cambios en la administración del sistema penitenciario y carcelario. Según explicó, la iniciativa abarcará distintos frentes, aunque el componente carcelario será uno de los más importantes.

Iván Cancino también ha planteado la posibilidad de eliminar la audiencia de imputación de cargos para pasar directamente a la etapa de acusación. “Frente a la imputación hay una discusión muy de fondo. Si el juez de control de garantías no puede hacer un control material, serio y profundo de la imputación que hace la Fiscalía, pues es una audiencia que realmente no tendría mucho sentido y que podría ahorrar mucho tiempo”.

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Frente a esta propuesta, la fiscal general Camargo calificó la estrategia como interesante, pues buscará agilizar el trámite judicial sin perder garantías en el proceso.

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