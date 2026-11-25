Según explicó la Fiscalía, Salazar Ramírez habría reactivado, mientras ocupaba ese cargo, la licitación que el entonces canciller Álvaro Leyva Durán había declarado desierta. Posteriormente, habría…

En la mañana de este miércoles 25 de noviembre, la Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a José Antonio Salazar Ramírez, exsecretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores. El exfuncionario es señalado de reabrir y adjudicar el proceso de contratación de pasaportes, por COP 559.000 millones, sin tener la facultad para hacerlo.

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Según explicó la Fiscalía, Salazar Ramírez habría reactivado, mientras ocupaba ese cargo, la licitación que el entonces canciller Álvaro Leyva Durán había declarado desierta. Posteriormente, habría adjudicado el contrato a un único proponente para la expedición, el almacenamiento y la entrega de libretas de pasaportes.

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El ente investigador detalló que Salazar tomó estas decisiones mediante tres resoluciones emitidas el 26 de febrero de 2024. La primera revocó las decisiones que mantenían cerrado el proceso de contratación; la segunda dio por terminada anticipadamente la urgencia manifiesta y la tercera definió la adjudicación del contrato.

Con esas movidas, según la Fiscalía, José Antonio Salazar le habría dado vía libre a la entrega del contrato a un único proponente en la licitación: Thomas Greg and Sons. Para la Fiscalía, las “funciones administrativas y de coordinación institucional no le otorgaban autonomía al entonces secretario general para adoptar esas determinaciones”.

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Además, la Fiscalía señaló que los documentos relacionados con el proceso de contratación no fueron publicados en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP). También indicó que no existía una reserva presupuestal vigente para financiar el contrato.

Por otra parte, las evidencias recopiladas indicarían que Salazar Ramírez habría comprado en efectivo tres predios rurales en Puerto López (Meta), por COP 950 millones, “sin una justificación financiera clara sobre la procedencia de los recursos”.

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Las compras habrían ocurrido entre el 18 de agosto de 2022 y el 26 de febrero de 2024, tiempo en el que fue secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores. Por estos hechos, el pasado 17 de junio el Salazar Ramírez, fue imputado por los delitos de prevaricato por acción y enriquecimiento ilícito de servidor público.

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