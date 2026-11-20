De acuerdo con la Fiscalía, ya se radicó ante el Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao,…

La Fiscalía acaba de anunciar que tiene todo listo para imputar a dos personas por presuntas irregularidades en la campaña de Carolina Corcho, cuando disputaba la consulta interna del Pacto Histórico con Iván Cepeda para elegir candidato a la Presidencia de la República. Se trata de su exgerente y de su exadministrador, quienes, según el ente investigador, habrían presentado facturas falsas sobre servicios prestados que nunca se prestaron realmente.

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De acuerdo con la Fiscalía, ya se radicó ante el Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao, en Bogotá, la solicitud de audiencia de formulación de imputación contra Nelson Emiro Linares Zarate, entonces gerente de campaña; y Héctor Ulises Ávila Cortes, quien cumplía funciones administrativas y contables en una empresa que proveía diversas actividades de tipo logístico para esa misma campaña.

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Las pruebas que ha obtenido hasta el momento el ente investigador apuntan a que, al parecer, las evidencias obtenidas dan cuenta de que "habrían sido emitidas facturas con información falsa para acreditar la prestación de servicios que nunca se prestaron. Dichos documentos, al parecer, fueron presentados ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) para gestionar la reposición de votos".

Por eso, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción busca vincularlos formalmente al proceso por su posible responsabilidad en los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y estafa. La Fiscalía dijo que la fecha asignada para adelantar esa audiencia es el próximo 2 de diciembre.

En septiembre pasado, el ente investigador llamó a interrogatorio a estas dos personas, así como a integrantes del equipo de Iván Cepeda, como el gerente de su campaña, Carlos Saúl Garzón Urrea; y la contadora, Sandra Yurany López Cortés. El foco de la investigación está en los reportes entregados al Consejo Nacional Electoral (CNE).

La Fiscalía busca determinar si los valores registrados como gastos, créditos y aportes corresponden efectivamente con los movimientos financieros y la contabilidad de las campañas. La actuación busca establecer, entre otros aspectos, si existe correspondencia entre lo reportado oficialmente y la realidad económica de las campañas durante la consulta.

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