Fiscalía anuncia medidas para agilizar la identificación y entrega de víctimas del terremoto

La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, dijo que esta semana enviarán un avión con ayuda humanitaria al Chocó, con el apoyo de la Fiscalía. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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Cientos de rescatistas, integrantes de misiones humanitarias, uniformados y civiles voluntarios siguen trabajando contrarreloj en las regiones más afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto en Colombia, para encontrar a quienes siguen bajo toneladas de escombros, edificaciones hechas polvo o que han sido reportados como desaparecidos. Al tiempo, las autoridades avanzan para identificar a las víctimas mortales, que ya son 188.

Justo en la noche de este martes, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, anunció que ordenaron medidas para agilizar, de la mano del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la identificación y entrega digna de los cuerpos de las personas que fallecieron por cuenta del devastador sismo, que tuvo una magnitud de 7,4 grados. También anunció decisiones en materia humanitaria para ayudar a los damnificados.

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La jefa del búnker indicó que implementaron un sistema único de información que permitirá agilizar el hallazgo de información para la identificación y entrega digna de los cuerpos de las personas fallecidas a sus familiares. Agregó que en cada región del país hay lineamientos específicos y ajustados a sus necesidades. “Buscamos que la entrega de los cuerpos se realice de manera respetuosa y ágil”, además de rigurosa, dijo la fiscal Camargo Garzón.

“Hoy nuestros pensamientos están con las familias que perdieron a un ser querido, con quienes esperan la recuperación de las personas heridas, con nuestros funcionarios y las comunidades afectadas por el terremoto. El compromiso de la Fiscalía es traducir la solidaridad en acciones concretas. Por eso hemos puesto en marcha un plan de trabajo que reúne todas las capacidades de la entidad para garantizar una respuesta oportuna”, agregó.

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En cuanto a la prestación de servicios a la ciudadanía, la fiscal Camargo Garzón señaló que la operación está suspendida de forma temporal en sus sedes de Quibdó (Chocó), Manizales (Caldas), Pereira (Risaralda), Armenia (Quindío), Puerto Tejada, Santander de Quilichao, Puracé, Totoró (Cauca), Cartago, Buga y Buenaventura (Valle del Cauca). En esos sitios solo se prestará atención ciudadana mediante canales virtuales.

“La emergencia exige mantener la capacidad de respuesta de la justicia”, expresó la fiscal Camargo Garzón. En esa línea, en las zonas en las que es necesario, habilitaron “puntos únicos” para recibir a personas capturadas en flagrancia o por orden judicial. Y en todas las sedes de la Fiscalía se habilitaron puntos de acopio para recibir ayuda humanitaria. La Policía prestará un vuelo de apoyo para enviar esta semana las ayudas al Chocó.

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Por su parte, el director del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, mayor general (r) José Luis Ramírez Hinestroza, señaló que más de 830 funcionarios de la unidad a su cargo están apoyando la búsqueda y rescate de los desaparecidos, así como el levantamiento de cuerpos de las víctimas mortales, especialmente en Chocó, Caldas, Chocó y Valle del Cauca.

La jefa del búnker concluyó con un mensaje de fortaleza a todas las personas afectadas por la tragedia: “A cada familia que sufre una ausencia y a cada población que intenta recomponerse le enviamos nuestra solidaridad, cercanía y consideración. La Fiscalía seguirá presente, cumpliendo su deber con compromiso y humanidad y acompañando al país durante este proceso”.

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