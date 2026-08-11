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Medicina Legal identifica a 43 de las 165 víctimas que ha recibido del terremoto en Colombia

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses ha recibido 165 cuerpos provenientes de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca. Hasta ahora, 43 han sido identificados plenamente. Estos son sus nombres.

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Redacción Judicial
11 de agosto de 2026 - 04:52 p. m.
El instituto ha recibido 160 cuerpos provenientes de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca. De los 28 cuerpos que han revisado, la mayoría fueron identificados. Estos son sus nombres.
El instituto ha recibido 160 cuerpos provenientes de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca. De los 28 cuerpos que han revisado, la mayoría fueron identificados. Estos son sus nombres.
Foto: EFE - Carlos Ortega
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El terremoto de magnitud 7,4 ocurrido en la mañana del pasado 10 de agosto deja hasta el momento más de un centenar de víctimas mortales. De hecho, los cuerpos de 165 de ellas ha sido enviadas al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que ya tiene plenamente identificadas a 43 personas. De acuerdo con el instituto, los cuerpos son provenientes de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca.

Según dio a conocer la entidad, “debido a las afectaciones de infraestructura en la sede de Cali, el instituto trasladó temporalmente la prestación del servicio a los municipios de Palmira y Tuluá, donde cuenta con personal disponible para atender a la ciudadanía”. Asimismo, indicaron que “el proceso de entrega de los cuerpos se realizará en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, en las sedes correspondientes de cada municipio”.

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El instituto, a través de la Dirección General y Subdirección Forense, está participando en el Puesto de Mando Unificado Nacional (PMU) instalado por Gobierno Nacional. “El Instituto continuará trabajando para garantizar el rigor técnico, el respeto por la dignidad humana y el acompañamiento institucional debido a los familiares de las víctimas de este lamentable suceso”, expusieron en un comunicado.

El presidente Abelardo de la Espriella dijo sobre el mediodía de este martes que la cifra total de personas fallecidas hasta ahora es de 181, además de 1.595 heridos, 195 desaparecidos en las cinco ciudades de alerta roja. También hay 1.136 viviendas destruidas, 8.357 viviendas averiadas, 35 centros de salud afectados en los departamentos más críticos.

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Víctimas del terremoto en Caldas

  • Fernando Alonso González
  • Catalina Arango Sandoval
  • Óscar de Jesús Henao Marín
  • Luis Alberto Duque Cortés

Víctimas del terremoto en Chocó

  • Mabel Cristina Carvajal Posada
  • Martha Patricia Correa Grueso
  • Carlos Alberto Rosero Pretel

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Víctimas del terremoto en Risaralda

  • Lina María Rodas Cuadros
  • Julián Andrés Mejia Moreno
  • Sandra Patricia Chica Montoya
  • Gilberto de Jesús Giraldo López
  • Toquica Pilar Cni-Jiménez Toquica
  • Segiña Moncada Aguirre
  • María Araenzola González Gutiérrez
  • Paola Andrea Franco
  • Dargui González Guerrero
  • Angela María Acosta González
  • Juan Manuel Toro Sánchez
  • Wilson Largo Trejos
  • Luis Fernando Ossa Hernández
  • Pedro Nel Díaz Díaz
  • Aracely Daza Valencia
  • Roger David Ramírez Quiroz

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Por Redacción Judicial

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