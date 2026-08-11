Medicina Legal identifica a 43 de las 165 víctimas que ha recibido del terremoto en Colombia

El instituto ha recibido 160 cuerpos provenientes de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca. De los 28 cuerpos que han revisado, la mayoría fueron identificados. Estos son sus nombres. Foto: EFE - Carlos Ortega

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El terremoto de magnitud 7,4 ocurrido en la mañana del pasado 10 de agosto deja hasta el momento más de un centenar de víctimas mortales. De hecho, los cuerpos de 165 de ellas ha sido enviadas al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que ya tiene plenamente identificadas a 43 personas. De acuerdo con el instituto, los cuerpos son provenientes de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca.

Según dio a conocer la entidad, “debido a las afectaciones de infraestructura en la sede de Cali, el instituto trasladó temporalmente la prestación del servicio a los municipios de Palmira y Tuluá, donde cuenta con personal disponible para atender a la ciudadanía”. Asimismo, indicaron que “el proceso de entrega de los cuerpos se realizará en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, en las sedes correspondientes de cada municipio”.

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El instituto, a través de la Dirección General y Subdirección Forense, está participando en el Puesto de Mando Unificado Nacional (PMU) instalado por Gobierno Nacional. “El Instituto continuará trabajando para garantizar el rigor técnico, el respeto por la dignidad humana y el acompañamiento institucional debido a los familiares de las víctimas de este lamentable suceso”, expusieron en un comunicado.

El presidente Abelardo de la Espriella dijo sobre el mediodía de este martes que la cifra total de personas fallecidas hasta ahora es de 181, además de 1.595 heridos, 195 desaparecidos en las cinco ciudades de alerta roja. También hay 1.136 viviendas destruidas, 8.357 viviendas averiadas, 35 centros de salud afectados en los departamentos más críticos.

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Víctimas del terremoto en Caldas

Fernando Alonso González

Catalina Arango Sandoval

Óscar de Jesús Henao Marín

Luis Alberto Duque Cortés

Víctimas del terremoto en Chocó

Mabel Cristina Carvajal Posada

Martha Patricia Correa Grueso

Carlos Alberto Rosero Pretel

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Víctimas del terremoto en Risaralda

Lina María Rodas Cuadros

Julián Andrés Mejia Moreno

Sandra Patricia Chica Montoya

Gilberto de Jesús Giraldo López

Toquica Pilar Cni-Jiménez Toquica

Segiña Moncada Aguirre

María Araenzola González Gutiérrez

Paola Andrea Franco

Dargui González Guerrero

Angela María Acosta González

Juan Manuel Toro Sánchez

Wilson Largo Trejos

Luis Fernando Ossa Hernández

Pedro Nel Díaz Díaz

Aracely Daza Valencia

Roger David Ramírez Quiroz

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