Diego Duván Carrillo respondió “ojalá maten a ese cerdo” a un hilo en Twitter sobre la “Economía Naranja”, del presidente Iván Duque. La Fiscalía lo llamó a audiencia hoy 12 de enero, pero el tramite fue aplazado.

Instigación a delinquir. Ese es el delito que la Fiscalía iba a imputarle a Diego Duván Carrillo, quien respondió “ojalá maten a ese cerdo” a un hilo de Twitter que el presidente Iván Duque había propuesto sobre la “Economía Naranja”, que es una de las banderas del Gobierno actual. Una herramienta de desarrollo cultural, social y económico, en palabras del ministerio de Cultura, con la cual Carrillo no está de acuerdo. El comentario habría sido escrito en 2018.

Durante la presente semana, se conoció que la audiencia virtual contra Diego Duván Carrillo estaba programada para hoy 12 de enero. Sin embargo, fuentes en la Fiscalía confirmaron a este diario que “la formulación de imputación se aplazó” pues se evaluará el expediente desde el aspecto probatorio.

Lea también: Victorias y derrotas de Iván Duque en la Corte Constitucional en 2020.

“La audiencia quedó aplazada. Eso no quiere decir que el proceso no se siga investigando”, precisaron fuentes de la Fiscalía. Por otro lado, Semana se contactó con Carrillo, quien aceptó haber escrito el tweet, en una cuenta que no superaba los 100 seguidores, y, además, denunció públicamente que el ente investigador ha iniciado una persecusión en su contra.

“Tengo entendido que en los países donde se ha implementado esa economía, donde han querido desarrollarla, no ha sido nada funcional. En esa publicación había un hilo, en el cual unos apoyaban y otros criticaban al presidente. Es obvio que yo no estaba con esa idea, entonces cité ese tweet: ‘ojalá maten a ese cerdo’”, explicó Diego Duván Carrillo a la revista.

De acuerdo con la abogada penalista María Helena Luna, profesora universitaria en Medellín, las palabras escritas por Carrillo no tienen futuro como noticia criminal. “De ese mero hecho no se vislumbra posibilidad de constitución de algún delito. Ni de instigación a delinquir ni de injuria. Es una frase que expresa un deseo, de forma genérica y a modo de comentario despectivo, de alguien que tampoco tiene la capacidad de generar consecuencias a partir de su comentario”, dijo.

Lea también: Condenan a Daneidy Barrera, “Epa Colombia”, por actos de vandalismo en Transmilenio.

Además, la abogada penalista explicó que según la decisión 42264 de 2015 de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, los señalamientos genéricos son insuficientes para imputar a un ciudadano por los delitos de injuria, calumnia o instigación a delinquir. “No veo nada ahí”, concluyó la profesora.

A sus palabras adhirió el abogado especialista en investigación criminal Augusto Ocampo, quien se apoderó de la defensa de Diego Duván Carrillo. “Estoy convencido de que su conducta no reúne los presupuestos para que se tipifique como ‘instigación a delinquir’. No son las expresiones que se esperan en las redes sociales, pero hay trecho para hablar de ese delito”, explicó en su cuenta de Twitter.