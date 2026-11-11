Fiscalía cita a declarar a Eva Ferrer en investigación por presunto narcotráfico

"La comparecencia solicitada tiene como finalidad recaudar información relevante para el esclarecimiento de los hechos objeto de investigación y…

La Fiscalía General de la Nación citó a la exconsejera presidencial, Eva Ferrer Galcerán, a una diligencia de declaración jurada. La diligencia desde la Dirección Especializada contra el Narcotráfico hace parte de una indagación que se sigue por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

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"La comparecencia solicitada tiene como finalidad recaudar información relevante para el esclarecimiento de los hechos objeto de investigación y contribuir al adecuado desarrollo de las actuaciones que actualmente adelanta este despacho, en cumplimiento de las funciones constitucionales y legales asignadas a la Fiscalía General de la Nación", se lee en la citación a Ferrer.

El caso tiene su origen en los señalamientos de Ferrer contra Alcocer, a quien acusa de presuntamente haber aprovechado su posición para transportar drogas, armas y dinero entre Colombia y Venezuela. A raíz de las declaraciones de Ferrer Galcerán, la Procuraduría General de la Nación también la citó a declarar el pasado 13 de octubre. Según el órgano de control, la española deberá aportar información sobre los presuntos actos de corrupción que denunció públicamente y en los que, de acuerdo con su versión, estarían implicados varios servidores públicos.

Ferrer ha sostenido que también habría existido un presunto papel de Alcocer en el direccionamiento de cargos y contratos en distintas entidades del Gobierno, lo que, a su juicio, daría cuenta del poder que habría tenido la exprimera dama durante el mandato del expresidente Gustavo Petro.

En entrevista con RCN el pasado 18 de octubre, Alcocer sostuvo que Ferrer no era una “persona cercana” y aclaró que su relación era netamente “profesional”. La exprimera dama afirmó que solo viajó dos veces al país vecino: “Mi agenda desde el primer momento fue pública, no tengo nada que esconder”. También negó que hubiera “maletas en ese viaje” cargadas de droga, como señaló Ferrer.

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