Para el 30 de junio fue citado a la Fiscalía el alcalde de Cali Jorge Iván Ospina a diligencia de interrogatorio. Así lo confirmó el ente investigador, que aclaró que esta diligencia se hace con el fin de que explique sus actuaciones como jefe máximo de la capital del Valle del Cauca y mayor autoridad policial de la ciudad en el marco de las protestas durante el paro nacional en los últimos 50 días.

“Hay que acudir, estar atento, revisar qué tipo de delito proponen tipificar y evaluarlo. En situaciones como esta es apenas lógico que a las autoridades nos investiguen y que se investigue a todo el mundo. Eso es lo que hay que hacer”, le dijo el alcalde Ospina a el diario El Tiempo luego de que se confirmara la citación a interrogatorio, la cual estuvo programada en un primer momento para el 22 de junio pasado.

Podría interesarle: Jaime Pumarejo es el alcalde con mayor favorabilidad en el país, según Datexco

Adicionalmente, el alcalde le dijo al diario: “Me parece lógico que la Procuraduría y la Fiscalía investiguen lo que ha ocurrido en Colombia entera y en Cali. Me parece lógico que me convoquen a que dé mi declaración al respecto y me parece también lógico que se vaya hasta las últimas consecuencias. ¿Quién animó el bloqueo? ¿Cómo hubo premeditación para las acciones violentas? Desafortunadamente ¿por qué mueren personas? ¿Quiénes han violado los derechos humanos? Sí que es importante que esto se conozca”.

Podría interesarle: Ejército y Policía hacen presencia en Pance tras asesinato de patrullero

Desde el pasado 3 de mayo, hay quienes buscan revocar a Ospina a través de la recolección de 90.000 firmas hasta el 3 de noviembre, fecha límite para presentarlas ante la Registraduría. Algunos de los motivos por los que se busca revocar el mandato de Ospina son incumplimientos en materia de seguridad, movilidad, salud, educación, pero también en Emcali dado que, según los promotores de la revocatoria, el Mandatario no habría establecido cuáles eran los negocios reales de la empresa ni los fortaleció.