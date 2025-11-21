Procuraduría abre investigación disciplinaria contra Aurora Vergara, exministra de Educación

Según la Procuraduría, mientras Aurora Vergara ejerció como presidenta del Consejo Superior de la Universidad Nacional habría incurrido en presuntas irregularidades relacionadas con la elección del rector de la institución. Foto: Tomada del Twitter de Alejandro Gavirira

La exministra de Educación, Aurora Vergara Figueroa, enfrenta una investigación disciplinaria ordenada este viernes, 21 de noviembre, por la Procuraduría General de la Nación. Según el Ministerio Público, mientras ejerció como presidenta del Consejo Superior de la Universidad Nacional habría incurrido en presuntas irregularidades relacionadas con la elección del rector de la institución.

La decisión, adoptada por la Sala Disciplinaria de Instrucción, también cobija a Alejandro Álvarez Gallego, quien se desempeñó como viceministro de Educación Superior; así como a Danna Nataly Garzón Polanía, María Alejandra Rojas Órdoñez, Víctor Manuel Moncayo Cruz y Laura Vianey Quevedo Álvarez, quienes actuaron como miembros del Consejo Superior Universitario.

Según indicó la entidad de orden público, los hechos que son materia de investigación estarían relacionados con la sesión del 21 de marzo de 2024 en la que Ismael José Peña Reyes fue elegido como rector de la Universidad Nacional para el periodo entre 2024 y 2027. “Sin embargo, esta decisión fue reversada mediante un procedimiento que modificó las normas vigentes, dando lugar al nombramiento de Leopoldo Munera Ruíz”.

El Ministerio Público señaló que Vergara Figueroa, entonces ministra, como presidenta de dicho Consejo, “habría incurrido presuntamente en conductas constitutivas de faltas disciplinarias al negarse a suscribir el acta de elección como rector de la UNAL de José Ismael Peña Reyes, pese a la legalidad de dicha elección conforme al reglamento del ente universitario”.

Además, los miembros del Consejo Superior Universitario habrían suscrito las resoluciones 067 y 068, que tuvieron lugar el 6 de junio de 2024, las que habrían dado lugar a la elección “irregular” de Munera Ruíz como rector de la Universidad Nacional.

