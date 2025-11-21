Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Judicial

Procuraduría abre investigación disciplinaria contra Aurora Vergara, exministra de Educación

Según indicó la Procuraduría, Aurora Vergara Figueroa habría incurrido en presuntas irregularidades relacionadas con la elección de Ismael José Peña como rector de la Universidad Nacional. Esto, mientras ella ejercía como presidenta del Consejo Superior de la institución.

Redacción Judicial
22 de noviembre de 2025 - 12:31 a. m.
Según la Procuraduría, mientras Aurora Vergara ejerció como presidenta del Consejo Superior de la Universidad Nacional habría incurrido en presuntas irregularidades relacionadas con la elección del rector de la institución.
Según la Procuraduría, mientras Aurora Vergara ejerció como presidenta del Consejo Superior de la Universidad Nacional habría incurrido en presuntas irregularidades relacionadas con la elección del rector de la institución.
Foto: Tomada del Twitter de Alejandro Gavirira
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La exministra de Educación, Aurora Vergara Figueroa, enfrenta una investigación disciplinaria ordenada este viernes, 21 de noviembre, por la Procuraduría General de la Nación. Según el Ministerio Público, mientras ejerció como presidenta del Consejo Superior de la Universidad Nacional habría incurrido en presuntas irregularidades relacionadas con la elección del rector de la institución.

La decisión, adoptada por la Sala Disciplinaria de Instrucción, también cobija a Alejandro Álvarez Gallego, quien se desempeñó como viceministro de Educación Superior; así como a Danna Nataly Garzón Polanía, María Alejandra Rojas Órdoñez, Víctor Manuel Moncayo Cruz y Laura Vianey Quevedo Álvarez, quienes actuaron como miembros del Consejo Superior Universitario.

Vínculos relacionados

Procuraduría llamó a Daniel Quintero a juicio disciplinario por el caso de Aguas Vivas
Condenan a tres disidentes de las Farc por atentados terroristas en el Valle del Cauca
Consejo de Estado ordenó nuevas pruebas para decidir permanencia de Cielo Rusinque en la SIC

Lea: Caso Aguas Vivas: solicitan nulidad de imputación contra Daniel Quintero y otros 12 exfuncionarios

Según indicó la entidad de orden público, los hechos que son materia de investigación estarían relacionados con la sesión del 21 de marzo de 2024 en la que Ismael José Peña Reyes fue elegido como rector de la Universidad Nacional para el periodo entre 2024 y 2027. “Sin embargo, esta decisión fue reversada mediante un procedimiento que modificó las normas vigentes, dando lugar al nombramiento de Leopoldo Munera Ruíz”.

El Ministerio Público señaló que Vergara Figueroa, entonces ministra, como presidenta de dicho Consejo, “habría incurrido presuntamente en conductas constitutivas de faltas disciplinarias al negarse a suscribir el acta de elección como rector de la UNAL de José Ismael Peña Reyes, pese a la legalidad de dicha elección conforme al reglamento del ente universitario”.

Le puede interesar: Condenan a tres disidentes de las Farc por atentados terroristas en el Valle del Cauca

Además, los miembros del Consejo Superior Universitario habrían suscrito las resoluciones 067 y 068, que tuvieron lugar el 6 de junio de 2024, las que habrían dado lugar a la elección “irregular” de Munera Ruíz como rector de la Universidad Nacional.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Procuraduría

Aurora Vergara Figueroa

Ministerio de Educación

Universidad Nacional

 

Olegario (51538)Hace 24 minutos
Cualquier parecido con lo que les aconteció a los cipayos de Uribe por estar acolitándole sus marranadas no es mera coincidencia. Pobre señora. A mí me pareció que dentro de los ministros nombrados por don Petro bolsas, bastante mediocres, esta era una de las funcionarias más capacitadas. No fue sino mencionar ¡EVALUACIÓN! y se echó encima a la mafia sindical de Fecode.
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.