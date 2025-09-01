Fiscalía imputará a José Ricardo Hurtado, subdirector de la Ungrd, por presunta corrupción

El vicealmirante Hurtado Chacón llegó en mayo de 2024 a ocupar el cargo de Sneyder Pinilla, involucrado en el escándalo de corrupción de la Ungrd. Foto: El Espectador

La Fiscalía General de la Nación tiene de nuevo la vista puesta sobre funcionarios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Esta vez no es por cuenta del entramado de corrupción que ha salpicado a altos funcionarios del Gobierno Nacional y a congresistas, sino por indagaciones adelantadas en contra del vicealmirante en retiro de la Armada Nacional, José Ricardo Hurtado Chacón, actual subdirector de la entidad.

En la mañana de este lunes 1 de septiembre la Fiscalía anunció que radicó la solitud de audiencia de imputación de cargos en contra del exmilitar y funcionario público, quien deberá responder por su presunta responsabilidad en los delitos de prevaricato por acción agravado; destrucción, supresión y ocultamiento de documento público; falsedad ideológica en documento público; y fraude procesal.

Según la Fiscalía, la imputación y las investigaciones están relacionadas con hechos ocurridos el 29 de noviembre del año 2015, cuando el entonces vicealmirante Hurtado Chacón ejercía como comandante de la Fuerza de Tareas contra el Narcotráfico Número 13, ubicada en la región del Urabá, en Antioquia. Para esa fecha, habría ordenado desviar una acción relacionada con ciudadanos extranjeros que estarían transportando drogas.

El ente investigador indicó que el vicealmirante en retiro “habría ordenado dejar en libertad a tres ciudadanos, uno de ellos de nacionalidad hondureña, aprehendidos en un procedimiento de interdicción marítima con algo más de media tonelada de clorhidrato de cocaína ocultos en una lancha”. Y agregó, sobre su presunta responsabilidad, que el exmilitar habría obstaculizado el ejercicio de la justicia al intervenir en el proceso en contra de los presuntos narcotraficantes.

“Producto de la instrucción dada, presuntamente fueron destruidos documentos y se expidieron otros para impedir que fueran judicializados los hombres que conformaban la tripulación de la embarcación detenida”, indicaron desde la Fiscalía. Aún no se conoce la fecha en la que se desarrollará la audiencia de imputación de cargos. Todo depende de que se asigne un despacho para su trámite y así se formalice la imputación.

En mayo de 2024, el vicealmirante (r) Hurtado Chacón llegó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, después de cerca de cuarenta años en la Armada, a ocupar el cargo de Sneyder Pinilla, quien estaba en la subdirección para el Manejo de Desastres y hoy enfrenta a la justicia por su participación en el entramado de corrupción con el que se desfalcó a la entidad pública y se desviaron recursos del Estado a bolsillos de terceros.

