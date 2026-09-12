Fiscalía imputó a jefe de disidencias por asesinato del periodista Mateo Pérez

Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos le imputó los delitos de secuestro, tortura, desaparición forzada y homicidio, todas…

Cuatro meses después del asesinato del periodista independiente Mateo Pérez Rueda en una zona rural de Briceño (Antioquia), la Fiscalía señaló a uno de los presuntos responsables. Se trata de John Edison Chalá Torrejano, alias «Víctor Chalá», identificado por las autoridades como jefe del autodenominado frente 36 de las disidencias de las Farc al mando de alias «Calarcá».

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Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos le imputó los delitos de secuestro, tortura, desaparición forzada y homicidio, todas las conductas agravadas. También deberá responder por fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Alias «Víctor Chalá» no aceptó los cargos.

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Mateo tenía 25 años y dirigía su propio medio de comunicación, El Confidente de Yarumal. Desde allí buscaba contar las consecuencias de la guerra para los campesinos del norte de Antioquia, una región en la que las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y la fuerza pública se disputan el control territorial.

El 5 de mayo de 2026, el periodista salió en motocicleta hacia la vereda Palmichal para realizar labores relacionadas con su oficio. En ese momento reporteaba los enfrentamientos y las restricciones impuestas a las comunidades de Briceño por los grupos armados. Sin embargo, no pudo regresar para publicar la historia.

Según la investigación de la Fiscalía, varios hombres armados interceptaron al comunicador y lo trasladaron hasta la escuela de un caserío. Alias «Víctor Chalá» habría llegado al lugar, lo intimidó para que explicara qué hacía en la zona y le quitó el teléfono celular para revisar sus conversaciones recientes.

En el dispositivo, al parecer, encontró un chat entre Mateo y un integrante del Ejército. Con base en esa conversación, el señalado jefe disidente lo habría acusado de colaborar con la fuerza pública. Las autoridades sostienen que «Víctor Chalá» presuntamente le disparó para obligarlo a entregar información.

Ante la negativa del periodista, según la Fiscalía, el cabecilla habría ordenado a los integrantes de la estructura armada cavar un hueco y quitarle la vida. Días después, una comisión humanitaria recuperó el cuerpo. Sus documentos personales y su teléfono celular no fueron encontrados.

El crimen aumentó el temor entre los habitantes de Briceño. En mayo, pobladores de las zonas urbana y rural le contaron a El Espectador que los actores armados habían establecido restricciones a la movilidad y que cualquier contacto con uno de los bandos podía convertir a una persona en sospechosa para los demás.

“Cuando hay una disputa es cuando más sufre la población civil porque cualquiera es sospechoso de ser informante”, explicó entonces Max Yuri Gil, experto en conflicto armado. Según su análisis, los grupos ilegales han instalado en territorios como Briceño una especie de Estado paralelo que administra la vida cotidiana y determina las reglas de convivencia.

La imputación contra alias «Víctor Chalá» constituye el inicio formal de su vinculación a este proceso. La Fiscalía deberá demostrar ante los jueces su responsabilidad en el secuestro, la tortura, la desaparición y el homicidio del periodista. El jefe disidente fue capturado el 13 de junio de 2026 en un operativo de las autoridades en el municipio de Flandes (Tolima).

En ese momento, fue imputado por los delitos de concierto para delinquir y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, y fue enviado a la cárcel. Pero solo hasta este 11 de septiembre, «Víctor «Chalá» fue vinculado al proceso por el homicidio de Mateo Pérez.

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