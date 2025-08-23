No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Judicial

Fiscalía imputó cargos a capturados por atentado en Cali, entre ellos a alias “Sebastián”

A Walter Esteban Yonda, alias “Sebastián”, y Carlos Steven Obando, alias “Mono”, el ente investigador les imputó los delitos de homicidio, tentativa de homicidio, concierto para delinquir, y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas. Ninguno aceptó cargos.

Redacción Judicial
23 de agosto de 2025 - 07:56 p. m.
Detienen a alias “Sebastián”, presunto responsable de ataque a base aérea de Cali
Detienen a alias “Sebastián”, presunto responsable de ataque a base aérea de Cali
Foto: Archivo Particular
En durante la jornada de sábado 23 de agosto, la Fiscalía le imputó cargos a los dos capturados que habrían estado detrás del atentado en Cali el pasado 21 de agosto que dejó un saldo de seis personas muertas y 77 heridas. Se trata de Walter Esteban Yonda, alias “Sebastián”, y Carlos Steven Obando, alias “Mono”.

Ambos fueron retenidos por la comunidad, tras activar uno de los dos carros bombas que habría ordenado detonar las disidencias de las Farc al mando de “Iván Mordisco”. Luego, los dos hombres pasaron a estar bajo la custodia de la Policía y un juez legalizó su captura en la mañana de este sábado.

La Fiscalía les imputó los delitos de homicidio agravado en persona protegida, tentativa de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.

“Las evidencias indican que estos señalados integrantes de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc habrían transportado y activado dos camiones acondicionados con varios cilindros cargados de un material explosivo a base de nitrato de amonio, polvo de aluminio y granadas”, indicó el ente investigador.

El fiscal del caso agregó durante la audiencia que ambos capturados “tenían una finalidad concreta: llevar dos carros ante la base aérea Marco Fidel Suárez, prenderlos (con explosivos adentro) y emprender la huida para no ser afectados por la onda explosiva”. Detalles de cómo se habría planeado el atentado los entregó el propio “Sebastián” durante el interrogatorio en su contra.

Ninguno de los dos capturados aceptó cargos y ahora el juez de garantías del caso tendrá que definir la medida de aseguramiento en contra de Walter Esteban Yonda y Carlos Steven Obando.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

