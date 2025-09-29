Fiscalía inicia nueva indagación por presuntas amenazas al magistrado Ibáñez

La apertura de la indagación por parte de la Fiscalía se da al tiempo que se conocen una nueva discusión entre el togado Ibáñez y el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre. Foto: Óscar Pérez

En la noche de este lunes 29 de septiembre, la Fiscalía General de la Nación confirmó el inicio de una indagación sobre presuntas amenazas en contra del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional. Desde noviembre de 2024 el ente investigador tiene abierta una noticia criminal relacionada con mensajes amenazantes en contra del togado.

El anuncio de la nueva indagación se conoció después de que en días recientes el magistrado Ibáñez denunciara públicamente que ha recibido mensajes intimidatorios por medio de redes sociales. El pasado 19 de septiembre, la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, conoció el caso y lo entregó a un fiscal del Grupo de Amenazas de la Dirección Especializada contra los Derechos Humanos.

El ente investigador tendrá que verificar si, en realidad, las nuevas denuncias del magistrado Ibáñez corresponden a hechos recientes o si están relacionadas con los mismos mensajes de redes sociales por los que ya se había abierto la noticia criminal a final del año pasado. De ser así, las denuncias podrían ser agregadas al proceso de investigación que ya existe.

Esta movida de la Fiscalía se conoce justo al tiempo que se registraba el más reciente rifirrafe entre el magistrado Ibáñez y el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre. El alto funcionario del gobierno de Gustavo Petro pidió la renuncia del presidente de la Corte Constitucional, quien tiene en su despacho el estudio de la reforma pensional aprobada por el Congreso.

Por medio de un mensaje de WhatsApp, el ministro Montealegre, lo acusó de politiquería. “Si Ibáñez Najar quiere convertirse en ‘líder’ de la oposición —sin ningún apoyo social— la salida es muy sencilla: renuncie a su cargo de magistrado y hágase elegir popularmente. Lo que resulta contrario a la ética pública, es que utilice su cargo de presidente de la Corte Constitucional, para hacer politiquería y colocar la institución al servicio de los poderosos”, dijo.

El ministro Montealegre agregó que la Corte Constitucional ha girado “hacia la protección salvaje del gran capital y aplaudida por él, humillando a los trabajadores y los humildes, causa desprecio”. Concluyó diciendo que juristas y líderes de opinión están dejando pasar por alto la “evidente participación política” del magistrado Ibáñez.

