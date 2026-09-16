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Fiscalía interviene 45 tiendas de Lili Pink en medio del caso por supuesto contrabando

Los bienes de la cadena de ropa femenina están ubicados en seis departamentos y están avaluados en COP 184.615 millones, según detalló la Fiscalía.

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Sección Judicial
16 de septiembre de 2026 – 04:03 p. m.
Lili Pink habría ayudado a lavar más de COP 730.000 millones, según la Fiscalía
Lili Pink habría ayudado a lavar más de COP 730.000 millones, según la Fiscalía
Foto: Fiscalía

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La investigación contra la cadena de ropa femenina conocida como Lili Pink se sigue moviendo. Este miércoles 16 de septiembre la Fiscalía General de la Nación anunció que 45 bienes inmuebles se agregaron a las medidas cautelares con fines de extinción de dominio dentro del caso por presunto contrabando y lavado de activos.

Los bienes que fueron intervenidos están ubicados en seis departamentos y en Bogotá. La actuación fue adelantada por la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio. La entidad detalló que el valor supera los COP 184.615 millones.

Según la Fiscalía, miembros del Cuerpo Técnico de Investigación, con apoyo del Ejército Nacional, ocuparon 17 inmuebles rurales y 28 urbanos ubicados en Bogotá; Funza, La Calera y Tenjo (Cundinamarca); Cartagena (Bolívar); Pereira (Risaralda); Ibagué (Tolima), y Cali (Valle del Cauca).

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Comentarios
  • Carlos Eduardo(19865)Hace 2 minutos
    La pregunta que se impone es: ¡¿Por qué el estado colombiano permite que los particulares dedicados al contrabando (y seguramente a otras actividades delictivas) crezcan de semejante manera?!
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