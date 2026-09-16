Fiscalía interviene 45 tiendas de Lili Pink en medio del caso por supuesto contrabando

Lili Pink habría ayudado a lavar más de COP 730.000 millones, según la Fiscalía Foto: Fiscalía

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La investigación contra la cadena de ropa femenina conocida como Lili Pink se sigue moviendo. Este miércoles 16 de septiembre la Fiscalía General de la Nación anunció que 45 bienes inmuebles se agregaron a las medidas cautelares con fines de extinción de dominio dentro del caso por presunto contrabando y lavado de activos.

Los bienes que fueron intervenidos están ubicados en seis departamentos y en Bogotá. La actuación fue adelantada por la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio. La entidad detalló que el valor supera los…