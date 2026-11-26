Según la información entregada por el ente investigador, el funcionario de la Fiscalía se dirigía hacia su lugar de trabajo cuando fue interceptado por hombres armados que le…

En la tarde de este jueves 26 de noviembre se confirmó la muerte de un funcionario de la Fiscalía General de la Nación en el municipio de Balcoa (Cauca). Se trata de Harold Fernan Chicaiza Bolaños, quien trabajaba como asistente de fiscal, adscrito a la Dirección Seccion al Cauca del ente investigador. Al parecer, el servidor público fue víctima de un hecho de sicariato.

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Según la información entregada por el ente investigador, el funcionario de la Fiscalía se dirigía hacia su lugar de trabajo cuando fue interceptado por hombres armados que le dispararon en varias oportunidades. Por medio de un comunicado, la institución rechazó el hecho y reprochó cualquier tipo de violencia en contra de los funcionarios públicos y servidores judiciales.

Además, la institución informó que ya se conformó un equipo conjunto de investigación integrado por fiscales de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales y la Dirección Seccional Cauca, y personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y la Policía Nacional, encargado de investigar el hecho y dar con los responsables.

"Fiscalía General de la Nación lamenta profundamente el crimen del que fue víctima Harold Fernand Chicaiza Bolaños, servidor de la entidad que se desempeñaba como asistente de fiscal, adscrito a la Dirección Seccional Cauca. Ante la pérdida de nuestro funcionario, expresamos sentidas condolencias y solidaridad a su familia, amigos y compañeros de trabajo", indicó la entidad.

Noticia en desarrollo…

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