Fiscalía investigará a juez que le dio la libertad al hijo de la “Gata”

JORGE LUIS ALFONSO LOPEZ

La Fiscalía también entró en la polémica por la decisión de un juez de Barranquilla de dejar en libertad al exalcalde de Magangué Jorge Luis Alfonso López, hijo de la “Gata”, quien cumplía una condena por homicidio. El ente investigador informó que va a investigar por prevaricado por acción al togado que tomó esa decisión: Orlando José Petro Vanderbilt. Por su parte, la Procuraduría apeló el auto del juez.

“Como le he indicado al país, no existe marco jurídico, ni constitucional, ni ley de sometimiento, para que estas personas queden en libertad”, sostuvo Barbosa, quien advirtió: “La paz total no puede ser la paz simulada y tramposa”, teniendo en cuenta que en la resolución de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz no se precisa a qué organización criminal pertenece el hijo de la “Gata”. En ese documento, el gobierno acreditó al condenado como facilitador de paz.

Por su parte, la Procuraduría expresó que en la decisión del juez no se analizó la procedencia de su designación como facilitador dentro del proceso de paz, y no hay claridad sobre si actuará como vocero o representante de algún grupo armado organizado, como lo establece la Ley 418 de 1997. Sin embargo, en el auto que ordenó la libertad de Alfonso López se lee que el juzgado sí verificó que el condenado hubiera sido designado como facilitador por el gobierno.

El 18 de enero de 2023 desde el correo del propio Danilo Rueda, se allegó la resolución que lo autoriza “para que contribuya en la labor asignada al Alto Comisionado para la Paz de verificar la voluntad real de paz y reinserción a la vida civil, así como la voluntad real de sometimiento a la justicia de los grupos armados organizados”. No obstante, la oficina de Rueda explicó que nunca se pidió que Alfonso López fuera dejado en libertad, pues su despacho no tiene competencia para ello.

Ya en el pasado, el juez Petro Vanderbilt había estado en líos por el caso del hijo de La Gata. En octubre de 2021, el juez le concedió prisión domiciliaria al condenado exalcalde porque, supuestamente, tenía una enfermedad grave. Pero el entonces ministro de Justicia, Wilson Ruiz, pidió que se investigara al juez, pues, según aseguró en su momento: “Medicina Legal conceptuó que el señor Alfonso López no padecía una enfermedad grave y podía ser atendido de manera ambulatoria. Además, teniendo en cuenta el monto de la condena, esta persona no podía ser objeto de una medida de sustitución de la pena intramural”.

Jorge Luis Alfonso López fue condenado a 29 años de prisión por los delitos de concierto para delinquir y homicidio, por el asesinato del periodista Rafael Enrique Prins Velásquez. El fallo que lo condenó concluyó: “Jorge Luis Alfonso López no solo era integrante de las autodefensas en Magangué, sino que las lideró y promovió”. Sin embargo, él y su familia han negado esos nexos con los paramilitares, que les han sido comprobados a él, a su madre, Enilce López, y a su hermano, Héctor Alfonso López. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), además, les negó la entrada a los tres.

