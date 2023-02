Gobierno pide revocar libertad del hijo de la “Gata”, declarado facilitador de paz

La oficina del comisionado de Paz, Danilo Rueda, aseguró que pedirán que se revoque la libertad del "Gatico". Foto: Jorge Londoño - José Vargas

El Gobierno pedirá revocar la decisión que le otorgó la libertad a Jorge Luis Alfonso López, conocido como el Gatico. Se trata del exalcalde de Magangué condenado por vínculos con paramilitares e hijo de la empresaria del chance Enilce López. El hombre había recuperado su libertad por orden de un juez de ejecución de penas, luego de que el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, lo nombrara facilitador de paz. Pero ahora, desde Casa de Nariño, aseguran que nunca solicitaron que quedara en libertad.

El alto comisionado para la paz “no ha ordenado ni ha solicitado libertad u otorgamiento de suspensión de medidas de aseguramiento del señor López, quien seguirá privado de la libertad y sujeto a las disposiciones del juez competente hasta cumplir con su sentencia judicial”, dijo la oficina de Danilo Rueda en un comunicado. Según explicaron, el alto funcionario no tiene facultades para solicitar libertades ni suspender órdenes de captura. Y vehementemente señaló: “No hay ningún decreto firmado que pida la libertad del señor López”.

Ahora bien, la decisión del Juzgado Quinto de Ejecución de Penas de Barranquilla, que ordenó la libertad de Jorge Luis Alfonso López, presenta todo lo ocurrido de una manera distinta. Según se explica en las cinco páginas del auto que ordena la libertad del Gatico, el 18 de enero de 2023 desde, el correo del propio Danilo Rueda, se allegó la resolución que lo autoriza “para que contribuya en la labor asignada al Alto Comisionado para la Paz de verificar la voluntad real de paz y reinserción a la vida civil, así como la voluntad real de sometimiento a la justicia de los grupos armados organizados”.

A renglón seguido, el juez escribió: “Estima el despacho necesario aplicar las consecuencias jurídicas de excarcelación del sentenciado para que desempeñe el encargo como facilitador dentro del proceso de paz con grupos armados ilegales, razón por la cual el despacho decretará la suspensión temporal de la aplicación de la pena que enfrenta Alfonso López”. De allí que el juzgado haya enviado una boleta de libertad al Inpec para que le notificara al Gatico, quien está preso en su casa, que ya había recuperado su libertad.

Sin embargo, la oficina de Danilo Rueda aclaró que su designación como facilitador de paz no implicaba que saliera en libertad. “Dicha designación está vigente por un periodo de dos meses y la labor como facilitador del señor López se ejercerá principalmente desde su lugar de reclusión sin que esto signifique configuración de delitos adicionales a los que ya fueron probados por la justicia”, añadió el alto comisionado para la Paz en su comunicado.

Luego de conocer la decisión del juzgado, el gobierno también explicó que había autorizado nombrar a Alfonso López como facilitador de paz y no gestor de paz. Sin embargo, el juez que lo dejó en libertad no hizo esa distinción y en el auto en el que ordenó la libertad de Alfonso López, adjuntó razones por las un gestor podía salir en libertad. Pero no un facilitador.

Jorge Luis Alfonso López, el Gatico, estaba en prisión domiciliaria en Barranquilla, condenado por el homicidio del periodista Rafael Enrique Prins Velásquez, perpetrado el 19 de febrero del año 2005. El comunicador venía develando detalles sobre el mandatario regional y su familia —incluida su madre— y fue baleado por dos sicarios contratados por el exalcalde Alfonso en inmediaciones del Parque de la Energía, en Magangué. El fallo que lo condenó concluyó: “Jorge Luis Alfonso López no solo era integrante de las autodefensas en Magangué, sino que las lideró y promovió”.

Junto a su madre, Enilce López, y su hermano, el exsenador Héctor Alfonso López, habían intentado por separado entrar a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pero los tres fueron rechazados. Según explicó la Sección de Apelación frente al Gatico que hoy recuperó su libertad: se encontró probado que para el cumplimiento de este objetivo se sirvió de miembros de las autodenominadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), a quienes estaba en capacidad de impartir órdenes en su calidad de jefe e integrante de dicha organización”. Ahora, con este prontuario, Alfonso López fue declarado por el Gobierno como facilitador de paz.

