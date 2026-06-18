Fiscalía llama a Álvaro Uribe a indagatoria por presuntos vínculos en masacres en Antioquia

El primer periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez fue entre 2002 y 2010. Foto: Jose Vargas Esguerra

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El expresidente Álvaro Uribe Vélez fue llamado por la Fiscalía a indagatoria por sus presuntos vínculos con masacres cometidas en Antioquia, como la de El Aro y La Granja. El exmandatario lo aseguró en su cuenta de X, en la que dijo: ““De mis abogados: Fiscalía Tercera nos acaba de notificar hace un rato que lo llama a indagatoria por el tema de El Aro, La Granja, José María Valle y Guacharacas”.

La Fiscalía tiene tres expedientes en contra de Uribe desde septiembre de 2020, cuando el expresidente renunció al Senado y la Corte Suprema de Justicia perdió la investidura para investigarlo. El 14 de septiembre de ese año, las carpetas llegaron al ente investigador, cuando Francisco Barbosa todavía estaba a la cabeza de la administración de la Fiscalía.

Se trata de tres expedientes relacionados con masacres en Antioquia que estaban bajo el mismo radicado en la Corte Suprema y que venía adelantando el magistrado César Reyes, el mismo que llamó a indagatoria a Uribe Vélez y ordenó capturarlo en agosto de 2020. Primero, la masacre de San Roque, municipio del nordeste antioqueño, perpetrada en 1996 por un grupo al margen de la ley que, según la Corte, “al parecer utilizó como base de operaciones la hacienda Guacharacas, ubicada entre los municipios de Yolombó y San Roque, de propiedad de la familia Uribe Vélez para esa época”.

Segundo, las masacres de Ituango, ocurridas en los corregimientos de La Granja, en junio de 1996, y El Aro, en octubre de 1997. Allí, paramilitares atacaron a la población civil de manera indiscriminada, cuando Uribe Vélez fue gobernador de Antioquia.

El tercero por el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, perpetrado en febrero de 1998, luego de haber alertado una y otra vez de cómo la violencia se cernía sobre el municipio de Ituango. No solo puso el dedo en la llaga, con sus denuncias sobre la connivencia de grupos de autodefensa con militares de la IV Brigada del Ejército, sino que denunció públicamente una supuesta omisión de Uribe Vélez frente a la escalada de terror que terminó en masacres como la de Ran Roque, El Aro y La Granja.

Noticia en desarrollo...

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.