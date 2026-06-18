Caso Ungrd: ordenaron llevar a Martha Peralta con Policía a indagatoria en la Corte Suprema

Senadora Martha Peralta del Pacto Histórico. Foto: Senado

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En la tarde de este jueves 18 de junio, la senadora del Pacto Histórico Martha Peralta llegó a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia para cumplir con la indagatoria a la cual fue citada para que respondiera preguntas sobre su presunta participación en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd). Sin embargo, desde el despacho de la magistrada Cristina Lombana, quien lidera el estudio del expediente contra la congresista, ordenaron que fuera conducida por la Policía al alto tribunal.

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Desde el equipo de Peralta le aseguraron a este diario que es cierto que la magistrada Lombana “ordenó que la trajeran a la Corte con policía”. Sin embargo, manifestaron que la senadora del Pacto Histórico “ya estaba aquí (en la Corte) hace rato”. Asimismo, sostienen que tampoco “es cierto que se haya ordenado ninguna captura”. De hecho, se vio que la congresista llegó por sus propios medios a la Sala de Instrucción, sin la compañía de la Policía.

A su llegada a la sede, la congresista dijo que “he acudido al llamado de la Corte, no es la primera vez que vengo, he acudido a todas las citaciones que me ha hecho”. Asimismo, dijo que “yo siempre he dado la cara, he actuado con transparencia. He venido a aclarar los hechos y cualquier duda que tenga la Corte”.

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Por otra parte, la senadora Peralta dijo antes de ingresar a la Sala de Instrucción que “esto se trata de una persecución política y en medio de una campaña. Yo me encontraba haciendo campaña y apenas vieron activaron todo tipo de mentiras, de conjeturas y esto es porque pertenezco a un proyecto político”.

Martha Peralta ha sido señalada de, supuestamente, haber participado en el direccionamiento de contratos relacionados con maquinaria amarilla para el departamento de La Guajira. El alto tribunal adelanta pesquisas, dentro de otras cosas, por el el interés que habría tenido la congresista una orden de proveeduría del 25 de octubre de 2023 por un valor de COP 2.170 millones que se usó para la contratación de 7.500 horas de maquinaria amarilla y volquetas que servirían para obras de recuperación en Riohacha (La Guajira).

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Asimismo, ha sido señala como la presunta “articuladora” del entramado al interior del Congreso para conseguir votos a favor de proyectos de Gobierno. El nombre de Peralta ha salido en otros procesos, como le que avanza contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco. En la audiencia de imputación en contra los exaltos funcionarios del Ejecutivo, la fiscal María Cristina Patiño la mencionó como una de las presuntas “articuladoras” del entramado para asegurar apoyos legislativos a iniciativas del Gobierno.

Según la investigación del bunker, Peralta habría liderado una estrategia para alinear votos de congresistas de la Comisión Séptima del Senado, con la promesa de gestionar proyectos desde la Ungrd para sus regiones. Incluso, se aseguró que en junio de 2023 el entonces director de la entidad, Olmedo López, habría acordado con ella tramitar proyectos para varios parlamentarios de esa célula legislativa. Sin embargo, la congresista dijo antes de entrar a la indagatoria que “aquí lo que se ha hecho es información sobre el trámite de la reforma pensional, porque yo lideré esas reformas sociales”.

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