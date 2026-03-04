Fiscalía llama a juicio a Julio Gerlein por presunto soborno a la exsenadora Aida Merlano

Julio Gerlein (izquierda) acusado por la Fiscalía por presunto soborno. Aida Merlano (derecha) excongresista condenada por corrupción electoral. Foto: Archivo El Espectador

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En la tarde de este miércoles 4 de marzo de 2026, la Fiscalía General de la Nación llamó a juicio al empresario barranquillero Julio Gerlein, señalado de presuntamente haber sobornado a la excongresista Aida Merlano para comprar su silencio sobre posibles movidas irregulares relacionadas con los clanes políticos en el departamento de Atlántico y en el Caribe.

El ente investigador acusó a Gerlein por su presunta responsabilidad en el delito de soborno en actuación penal. Los abogados Teodoro Antonio Deyongh y Diego Luis Muñetón, quienes en su momento representaron a Gerlein y estarían relacionados con los posibles intentos para comprar el silencio de la exsenadora Merlano, también fueron llamados a juicio por la Fiscalía.

En contexto: Los detalles del llamado a juicio contra Julio Gerlein por presunto soborno a Aida Merlano

Según las investigaciones adelantadas por la Fiscalía, el empresario Gerlein habría sido el determinador de al menos dos reuniones hechas por sus abogados en la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá, con el objetivo de comprar el silencio de Aida Merlano, quien estaba recluida allí, y evitar que en el proceso penal que se adelantaba en su contra en 2019 hablara sobre la familia Char.

En el presunto intento de Gerlein para que la exsenadora Merlano no encendiera el ventilador de la corrupción electoral en el Caribe ni lo salpicara a él ni a personas cercanas, habría hecho una llamada, al parecer atendida por Tatiana Oliveros, la exfiscal condenada a 21 años de cárcel por nexos con paramilitares, para avisar sobre una visita del abogado Deyongh a Merlano.

Lea también: Los hechos claves del caso de Aida Merlano: así se ha movido su expediente

La Fiscalía, como señala en la acusación, dice que hay pruebas que demuestran que esa visita sí se adelantó y que durante la reunión el abogado del empresario Gerlein le habría ofrecido a la excongresista entre COP 3.000 y COP 3.500 millones para evitar que hablara ante la Corte Suprema de Justicia y que con sus declaraciones salpicara a figuras de la política en Atlántico.

Además de eso, el abogado Muñetón, también en representación de Gerlein, habría presionado a Merlano para que guardara silencio, recordándole que en cierta oportunidad, al parecer, le habrían entregado COP 500 millones para atender asuntos de salud de su hijo menor. Aunque la excongresista buscó ser reconocida como víctima en el proceso, la jueza del caso negó esa solicitud.

Le puede interesar: Las víctimas tienen rabia porque la justicia nunca investigó: magistrada Catalina Díaz

El pasado 2 de febrero, la Fiscalía radicó el escrito de acusación ante el despacho de la jueza 25 penal con función de conocimiento de Bogotá. Antes de eso, el 6 de agosto de 2025, durante la audiencia de imputación, el empresario Gerlein y los abogados Deyongh y Muñetón negaron su responsabilidad en los señalamientos de la Fiscalía y no aceptaron los cargos.

Este proceso en contra del empresario es clave, pues las declaraciones de Merlano ante la justicia han salpicado a importantes clanes políticos del Caribe, como los dirigidos por las familias Gerlein, Name y Char. Todos habrían apoyado el ascenso político de Merlano, pasando de ser líder de los barrios del sur de Barranquilla a convertirse en congresista de la República y luego en condenada por corrupción electoral.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.