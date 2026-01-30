Fiscalía llama a juicio al exmagistrado Jorge Eliécer Mola por presunto fraude procesal

Jorge Eliécer Mola Capera, fue acusado formalmente por la Fiscalía General de la Nación por su presunta responsabilidad en los delitos de prevaricato por acción, en concurso homogéneo y heterogéneo, y fraude procesal. Foto: JORGE LONDOÑO

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un exmagistrado del Tribunal Superior de Barranquilla irá a juicio, por cuenta de un presunto abuso de sus funciones cuando administraba justicia. Se trata de Jorge Eliécer Mola Capera, destituido en octubre de 2023 y ahora acusado por la Fiscalía General de la Nación por su presunta responsabilidad en los delitos de prevaricato por acción y fraude procesal.

La acusación en contra del exmagistrado Mola Capera está relacionada con hechos ocurridos en el año 2018, cuando el entonces togado habría abusado de sus funciones al tomar decisiones relacionadas con una tutela que habrían terminado desviando el proceso penal.

Contexto: La historia del magistrado destituido por beneficiar a familia barranquillera

La Fiscalía señaló que, al intentar resolver una tutela, el exmagistrado Mola Capera ordenó de forma al parecer irregular que se suspendiera la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento que se adelantaba en contra del exrector de una universidad privada de Barranquilla, Juan José Acosta, y de su exalto consejero y exdirectivo de un hospital, Alberto Enrique Acosta Pérez.

Según el ente investigador, al día siguiente de los hechos, como parte del estudio de la misma tutela, el hoy exmagistrado habría ordenado ponerle freno a una audiencia de restablecimiento de derechos que se adelantaba en otro juzgado de control de garantías y que involucraba a los mismos directivos universitarios de la universidad y del hospital, relacionados con la mencionada tutela.

El ente investigador indicó que el juicio oral contra el exmagistrado se realizará ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. Esta no es la primera decisión judicial en contra de Mola Capera por este caso. El 18 de octubre de 2023 fue sancionado por 10 años, con la imposición de una inhabilidad para ejercer su profesión como abogado.

Lea: Más de 300 soldados serán desplegados en El Tambo (Cauca)

La decisión fue adoptada por la Comisión de Disciplina Judicial, tras confirmarse que el exfuncionario benefició a Acosta Pérez, miembro de la familia Acosta Bendeck, en la disputa por el control de la Universidad Metropolitana y el Hospital Metropolitano de Barranquilla.

El caso está relacionado con el desacuerdo judicial que protagonizan los herederos del exsenador Gabriel Acosta Bendek, reconocido miembro de la élite de Barranquilla. En 2016, tras su fallecimiento, Alberto e Ivonne Acosta de Jaller, medio hermanos, iniciaron una disputa judicial por la representación legal de la Fundación Acosta Bendek, entidad que tiene bajo su control el hospital y el centro de educación universitaria.

El fallo de 104 páginas, proferido por la Comisión, señaló que Mola Capera actuó en contra de la ley y que, aun sabiendo que su conducta era irregular, decidió mantener sus decisiones como magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.