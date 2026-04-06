“Nada fue por debajo de la mesa”: exdirector de la DNI sobre escándalo de “Papá Pitufo”

Los audios revelados recientemente muestras que Jorge Lemus habló con el abogado del llamado "zar del contrabando" para buscar que regresara al país y hablara con la Fiscalía. Foto: Archivo

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En medio de la controversia que levantaron los audios sobre las reuniones entre Jorge Alberto Lemus, exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), y el abogado de Diego Marín Buitrago, alias “Papá Pitufo” o el zar del contrabando, el exfuncionario del gobierno del presidente Gustavo Petro se refirió a las conversaciones que lo enredan con uno de los expedientes judiciales más sonados durante los últimos dos años en el país.

El exdirector de la DNI habló sobre las grabaciones publicadas por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol que darían cuenta de la forma en la que Lemus, por medio del abogado Luis Felipe Ramírez, le habría ofrecido beneficios judiciales a “Papá Pitufo” para que regresara a Colombia, se entregara a las autoridades y colaborara con información a la Fiscalía, que avanza en la investigación sobre su poderosa red de contrabando.

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En diálogo con Blu Radio, Lemus confirmó que fue él quien dio la orden de grabar las reuniones con el abogado de “Papá Pitufo” y aseguró que el presidente Gustavo Petro estaba al tanto de esas conversaciones. “Nada fue por debajo de la mesa”, dijo el ahora exfuncionario. Fue insistente en decir que no habló directamente con “Papá Pitufo”, prófugo en Portugal, y que solo atendió a su deber como funcionario público de atender a cualquier persona.

Lemus señaló que no fue él quien buscó a Luis Felipe Ramírez, defensor de “Papá Pitufo”, sino al contrario: “El abogado se acercó. No es como él dice, que nosotros lo buscamos”. Agregó que el propósito de esas reuniones que él mismo ordenó grabar y que se desarrollaron en su despacho era convencer al zar del contrabando, por medio de su abogado, de que colaborara con la justicia: “Pensaba pasarle a la Fiscalía todo lo que conversara con ese señor”.

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Aunque hablar con personas que están implicadas en una investigación penal o con sus abogados es una tarea que le corresponde a la Fiscalía, el exdirector Lemus señaló que la entidad que estaba a su cargo también tiene competencias para hacerlo. “Nosotros no somos jueces. Tenemos criterio orientador de todo lo que escuché, pero no más”, dijo el exfuncionario. Agregó que, de esas reuniones, no alcanzó a entregarle información a la Fiscalía.

“El Ejecutivo puede hacer contactos con el defensor de un criminal (...). Yo sí creo, por ejemplo, que uno puede lograr convencer al delincuente de que se entregue, venga y hable”, defendió Lemus. Incluso, hizo fuertes señalamientos en contra de funcionarios públicos que, según él, estarían involucrados en la poderosa red que inundó de contrabando los principales puertos del país. Dijo que ellos son los verdaderos enemigos.

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Pese a que en las grabaciones difundidas por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol se escucha al exdirector de la DNI decir que le tiene estima al zar del contrabando, en la más reciente entrevista negó ese sentimiento. También dijo que no sabe por qué salió ese sentimiento en su conversación con el abogado Ramírez. “Uno conversa y a veces se le salen cosas que no sabe por qué dice”, dijo el ahora exdirector de la DNI y exintegrante del M-19.

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