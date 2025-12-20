Fiscalía pide al Minjusticia agilizar extradición de Zulma Guzmán, detenida en Londres

Zulma Guzmán fue detenida en Londres este 17 de diciembre de 2025. Foto: Archivo Particular

Se sigue moviendo el caso de Zulma Guzmán, la mujer señalada de ser la presunta responsable de la intoxicación de tres niñas y un adulto con unas frambuesas contaminadas con talio en Bogotá. Dos de las menores, de 13 y 14 años, fallecieron por cuenta del envenenamiento con ese metal. La mujer, que lleva una semana detenida por las autoridades en Londres (Inglaterra), podría ser enviada pronto al país, por un pedido de extradición.

El Espectador conoció detalles sobre la solicitud que la Fiscalía General de la Nación le hizo al Ministerio de Justicia para que, conforme a la circular roja de Interpol contra Guzmán y el proceso penal que se adelanta en Colombia por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio y tentativa de homicidio, sea extraditada al país. El ente investigador ya remitió todos los documentos necesarios para que Colombia oficialice esa solicitud.

Tras la muerte de las dos menores de edad, luego de que el 4 de abril de este año consumieran las frambuesas contaminadas con talio, las autoridades empezaron a tirar del hilo en el caso. Su objetivo era desentrañar de qué forma ese peligroso metal, que además es muy difícil de conseguir en el mercado, fue a dar a las frambuesas que las tres menores y el adulto consumieron en la casa de la familia de De Bedout, en Bogotá.

Hace solo un par de semanas se conoció públicamente la primera pista concreta del caso. El ente investigador comunicó que todas sus pesquisas sobre el grave caso de envenenamiento apuntarían a una empresaria colombiana identificada como Zulma Guzmán. La mujer, al parecer, sostuvo una relación extramatrimonial con Juan de Bedout, padre de una de las niñas muertas por cuenta del envenenamiento con talio.

Según lo que ha logrado reconstruir hasta ahora la Fiscalía, la mujer habría buscado a un domiciliario para encargarle llevar las frambuesas envenenadas con talio a la casa de la familia De Bedout, indicando que se trataba de un regalo. Fue allí donde las tres menores y el adulto consumieron las frutas que desencadenaron la tragedia. Después de ese hecho, las autoridades registraron la salida de Guzmán hacia países como Argentina y Reino Unido.

Con todas las pruebas en contra de Guzmán, el 4 de diciembre la Fiscalía dio a conocer que ya se había emitido la circular roja de Interpol para intentar capturar a la mujer. Su nombre volvió a sonar el pasado 17 de diciembre, cuando medios de comunicación ingleses registraron la noticia del rescate de una mujer que, al parecer, había caído al río Támesis, en Londres. Se trataba de la misma persona buscada en Colombia por el caso de envenenamiento.

La mujer fue trasladada a un hospital donde se recupera, al tiempo que la Interpol se alista para hacer efectiva la notificación roja en su contra y legalizar su captura ante el Tribunal de Magistrados de Westminster. Mientras esto sucede, la Fiscalía colombiana oficializa el pedido de extradición, un trámite que, de ser aprobado, traerá a la mujer de regreso a Colombia, para que responda por su presunta responsabilidad en los delitos endilgados.

En los documentos que la Fiscalía ya le remitió al Ministerio de Justicia y que este medio conoció, el ente investigador argumenta que hay razones suficientes para que el gobierno colombiano formalice el pedido de extradición de la mujer. Esto, “con el fin de garantizar su comparecencia ante la justicia colombiana, acudiendo para ello al mecanismo de cooperación internacional previsto en la Constitución Política y regulado por el Tratado de Recíproca Extradición de Reos”.

En su solicitud, la Fiscalía detalló: “A través de testimonios, búsquedas selectivas en bases de datos, inspecciones a lugares, interceptación de comunicaciones telefónicas, pruebas técnicas de toxicología, diligencia de allanamiento y registro, se estableció que Zulma Guzmán Castro, el día 3 de abril de 2025, valiéndose de un tercero o empresa de mensajería y de maniobras engañosas, habría hecho llegar a la vivienda (...) un alimento (frambuesas congeladas de marca Franui) intencionalmente contaminado con talio (metal pesado altamente tóxico)”.

Agrega: “Al día siguiente de su ingesta (4 de abril de 2025), causó la muerte de las menores de edad E. F. U. e I. D. B. G. La menor de iniciales G.B.C. sufrió múltiples compromisos de órganos vitales como sistema neurológico, respiratorio, cardiovascular, renal, metabólico y hematológico y, de no haber recibido atención médica oportuna, la menor hubiese podido fallecer. El joven Martín de Bedouth Graham sufrió disfunción multiorgánica con lesión renal aguda y requirió manejo con todas las terapias extracorpóreas y de quelación”.

Otro de los documentos conocidos del trámite es del Ministerio de Justicia, dirigido a la Cancillería de Colombia, en el que esa cartera le pide al director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores hacer lo propio para agilizar el pedido de extradición de Guzmán, quien, pese a las pruebas que la vincularían con la trágica muerte de las dos menores, ha negado todo. “Ese culpable que buscan no soy yo. Eso es lo que estoy tratando de probar con mi abogado y las pruebas que tengo”, dijo recientemente a medios de comunicación.

