Fiscalía pide tumbar decisión que suspendió concurso para nuevos funcionarios

Una medida cautelar dictada por la jueza novena laboral del circuito de Barranquilla le puso freno al concurso de la Fiscalía General de la Nación para el ingreso de 4.000 nuevas personas a cargos dentro del ente investigador. La prueba se iba a aplicar este domingo, 24 de agosto; el costo logístico de la jornada estaría entre cinco y siete mil millones de pesos, más de 98.000 personas de distintos sitios del país están ahora a la expectativa.

La decisión de la jueza se dio luego de que un ciudadano identificado como Nelson Uribe Martínez interpusiera una tutela con la que buscaba que, a pesar de no haber pasado el filtro previo a la presentación de la prueba escrita para acceder a los cargos ofertados, fuera tenido en cuenta para realizar el examen. Pese a que la suspensión del examen no era una de las medidas solicitadas por Uribe Martínez, la jueza ordenó la medida cautelar.

En sus argumentos, el hombre señaló que el recurso era interpuesto en busca del “amparo de sus derechos fundamentales a la dignidad, petición, seguridad social, mínimo vital, debido proceso, igualdad y trabajo”. Curiosamente, la jueza Amalia Rondón Bohórquez, la encargada de resolver la tutela, también estaba concursando dentro de la misma convocatoria y, en lugar de declararse impedida para resolver el recurso, ordenó la suspensión.

Durante una rueda de prensa que se dio en la mañana de este miércoles, el director ejecutivo de la Fiscalía, Alejandro Giraldo, informó ya solicitaron que la desición de la jueza Rondón Bohórquez se retire. La entidad espera que antes del viernes 22 de agosto, a las 5:00 de la tarde, sea revocada la medida cautelar. De ser así, las 120 sedes en las que se concentraría el examen podrán atender a los concursantes el día domingo.

De lo contrario, según indicó el director Giraldo, el Estado perdería entre cinco y siete mil millones de pesos que habían sido invertidos ya para el examen y que corresponden a impresión de cartillas de cuestionario, transporte, logística y contratación de personal. A eso se suma el dinero invertido por las más de 98.000 personas que ya estaban listas para movilizarse hasta los puntos dispuestos por la Fiscalía para la presentación de la prueba.

El director Giraldo explicó también que la decisión de la jueza Rondón Bohórquez se dio solo un día después de ser interpuesta la tutela, el pasado 13 de agosto. Argumentó que el hombre no fue admitido para presentar la prueba porque no contaba con la experiencia mínima acreditada, que se requería para ser preseleccionado en la convocatoria. Pero, además, podría haber una situación de conflicto de interés por parte de la togada, quien tampoco cumplía con los requisitos para hacer parte de esa convocatoria.

Finalmente, la Fiscalía anunció la radicación de una queja disciplinaria ante la Seccional Barranquilla de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, para que determine en qué faltas habría incurrido la jueza, si es válida o no su decisión de suspender el concurso o si, por el contrario, al hacer parte del mismo concurso, debía declararse impedida y trasladar la tutela a otro juez. En todo caso, no será hasta las 5:00 de la tarde del próximo viernes que se sepa si la prueba queda en firme o si se retrasa la convocatoria pública.

